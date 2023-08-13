【創業勵志】美三孩之母哈佛退學創業　7年後賣掉理財公司勁賺30億

▲ 艾麗莎從哈佛商學院退學，創辦個人理財顧問平台，7年後勁賺30億元。（ig@alexavontobel）

當一般人在二十多歲仍未為將來訂下人生目標，來自美國年僅24歲的艾麗莎（Alexa von Tobel）於2008年金融海嘯爆發時，毅然從哈佛商學院退學，創辦個人理財諮詢公司LearnVest。當時處於人生黃金期起步，她飽受親友質疑及反對，但7經七年努力，成功令公司用戶人數突破150萬，最終甚至以3.75億美元（約29.3億港元）轉手賣掉公司。

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綜合相關報道，早在艾麗莎14歲時父親離世，家庭經濟重擔落在母親身上，任職護士的母親對於理財一竅不通，艾麗莎深知個人財務管理的重要性，令她萌生創業想法。在哈佛大學畢業後，07年她到國際金融服務公司摩根史丹利（Morgan Stanley）擔任分析師，其後到哈佛商學院進修，希望尋求更多培訓及人脈。翌年卻遇上金融危機，不少人需要理財諮詢，她意識到機不可失，決定從商學院退學，自行創業。

艾莉莎憶述，這是其「一生經歷過最恐懼的決定」。她說，「退學後乘坐機飛往紐約創辦公司，在飛行途中我一直在哭，問自己到底在做什麼？但同時強烈預感告訴我，當局勢轉變，我也要隨之改變，亦是個人理財諮詢公司LearnVest登場的時候」。

在接下來一年內，憑著詳盡的創業計劃及對個人理財需求的信心，艾莉莎募集逾100萬美元（約781萬港元）的資金，七年後更將用戶拓展至150萬人。2015年她以3.75億美元，轉手賣給美國金融巨頭財富管理公司Northwestern Mutual。

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現年39歲的艾莉莎，育有三名孩子，同時擔任投資公司Inspired Capital創始人兼管理合夥人。她表示，成功主要是當初詳盡商業計劃及堅定的信心，「不能讓成功沖昏頭腦，在努力工作的同時，避免陷入過度自信，否則容易走向失敗」。

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責任編輯︰王明芳