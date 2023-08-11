【2023中秋節】Lady M Moonglow中秋月餅禮盒　限時享早鳥價$618

▲ Lady M「Moonglow中秋月餅禮盒」，全球限量發售。

Lady M，其聞名的原味千層蛋糕，是女士們的至愛，哪管卡路里，吃一件，心情舒暢，壓力全消。那麼，Lady M的月餅又如何？先不看月餅，單看其禮盒包裝，已教一眾外貌協會會員，怦然心動。

今年 Lady M 推出的「Moonglow中秋月餅禮 盒」設計時尚精緻大方，並配以三款口味的迷你月餅，於全球限量發售。每個禮盒有六件獨立包裝的精緻月餅，共有三款口味，每件均印有Lady M 品牌的 M 字。

柚子牛奶奶皇月餅將清新的柚子味道融入中式月餅，內餡使用糖漬柚子皮加入香滑忌廉作點綴，味道甘甜可口，散發清新果香；呈翠綠色的餅皮包裹著清香的班蘭內餡，並襯托著一絲絲松子仁、雲呢拿及椰子香氣，製成層次分明的班蘭抹茶奶皇月餅；粉紅高貴的荔枝玫瑰奶皇月餅內餡使用香甜荔枝乾配上玫瑰花香，芬芳不膩，伴你甜蜜迎月。 每個禮盒附有同系列設計與色調的特製紙袋及心意卡，可親手寫上心意滿滿的祝福，為佳節送禮首選。

毛絨仿麂皮禮盒夠奢華

禮盒外型瑰麗奢華，送禮體面大方。淡粉色的圓拱型禮盒以純素皮革裝飾和毛絨仿麂皮製成，如珍珠般光澤的皮革表面以金色壓花呈現象徵幸運的兔子、 節日燈籠、花卉和月亮圖案，高雅雍容。禮盒兩側的六個小抽屜和內格，讓你享用完月餅後可當作擺放首飾使用，禮盒亦可作為家中擺設及收藏品。

Lady M Moonglow中秋月餅禮盒價錢

原價：港幣$638

早鳥價：港幣$618

早鳥價售賣日期：即日起至 8 月 7 日，以禮券形式於分店發售

月餅換領日期：2023 年 8 月 9 日至 10 月 2 日

月餅換領地點：各 Lady M 香港分店(香港國際機場店除外) 2023 年 9 月 28 日至 10 月 2 日期間只限於中環國際金融中心店及尖沙咀海港城店換領

編輯：葉翠華