【舞台風景】張珮華讀演藝感激被毛俊輝罵醒　讚黃秋生兇神惡殺背後有擔帶

▲ 讀演藝時，張珮華感激毛Sir毛俊輝把她罵醒。

神戲劇場行政總監張珮華（Joyce），少時誤打誤撞入讀演藝學院，無心插柳成為演員，經一次「大事件」後，驚覺幕前非所願，五光十色人前浮華風光吸引不到她，頭也不回轉到幕後。

她的頓悟是：找一份合自己個性的工作，才會悠然自得、樂在其中。

張珮華與戲劇之緣，要由中學時說起。她是學校合唱團成員，中三暑假有機會參與一個聯校合唱團，在香港演藝學院歌劇院做一小段輕歌劇演出。那一次踩台板真的不得了，那感覺是她前所未有的踏實，滿滿的喜悅，心底裏有把聲音：「我想再有機會到演藝！」

一股動力不斷軀使她向目標進發，那次小演出後，不斷尋找接觸舞台的機會。Joyce第一次負責舞台的崗位是為業餘劇團的道具助理，那年是16歲的中四暑假。

她自感不是自小參加劇社那類學生，入讀演藝機會微。雖妄自菲薄但89年4月演藝學院收生時，她卻是大清早第一個跑去報名遞表，獲得「001」編號，為3次面試做了大量準備。「中四那年輕歌劇演出，導演是傅月美（演藝學院戲劇學院第一屆畢業生），我拉着她請教，她囑我面試前先看一堆劇本、面試竅門等，幸運地入圍。」事後她回想，可能是覷中她一張白紙夠青澀，或看到她對戲劇的熱情而獲取錄。

▲ 神戲劇場行政總監張珮華熱愛舞台劇製作，只是不放自己在幕前演出的崗位。（湯致遠攝）

演《聖女貞德》感挫敗

3年的學生生涯，她形容樂不可支。每年都雀屏中選有演出的她，第一年入讀已有機會參與大型音樂劇《油脂》，要唱要跳，令她夢想成真再踏歌劇院的舞台。

二、三年級時也幸運地獲遴選為主角。「二年級做King Sir （鍾景輝）導演的音樂劇《燈龍有術》；三年級是毛Sir（毛俊輝）導演的《聖女貞德》當上主角貞德，讓我深深體驗到當上主角的壓力，以及面對自己的不足，可算是一個失敗的經驗。」

她入演藝讀時才17歲，還是拎住兒童身份證的未成年少女，誤打誤撞又獲得重要角色，第一刻是開心，隨之而來是擔心，因自知未準備好。「做一個好的演員包括記憶力、情感，齣戲的對白一嚟就兩、三版紙，連走位經驗都不足，統統都難以應付，排戲時經常出錯。」

▲ 攝於《杜老誌》尾場舞台上，與恩師毛俊輝及師母胡美儀合照。（被訪者提供）

有次在串排時，她記不熟台詞，導演毛Sir大聲喊停，然後走上台用雙手搖醒她：「『你知不知自己在做甚麼、做緊甚麼戲！』全場人鴉雀無聲，我的眼淚流下來，羞得無地自容。」Joyce想去洗把臉，毛Sir也不允，叫她由頭開始過。

深刻磨練長記心中

「從前遇到挫敗，我的反應是躲避、逃走，毛Sir要我即時面對，那種心理操練真是難以形容。排《聖女貞德》的挫折當然不止這一幕，出錯了、做不好，我喊過後也得站起來繼續，上到台，我們常說舞台劇演員是要『當眾赤裸』的，意謂在台上演出之時，任何情況都無人救到你。」為增進記憶力，她把每一句台詞都錄下來，不斷重聽、默唸。演出最終順利完成。

這件事對她來說是上佳磨練，遇到失敗、困難、面子盡失之時，都要面對。她人生隨後遇上任何挫敗和失意，也不及這次深刻。「其實這件事確有打擊到我的信心，醒覺舞台劇的演出未必最適合我，唔夠quality、smart、intelligent做一個專業的演員。」盡管如此，她對戲劇的喜愛始終仍在。

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只想做幕後

臨畢業前，她演出了《三個夏天》、《搶錢夫妻》等幾部電影後，頗有迴響，有報道用「影壇新星」來形容她，她心裏卻不感興奮。「電影電視的參與時間很長，而且演員都好被動，我只想做一個自由人，不想被人認出，當時接受訪問時，我表明想做幕後。」演出過後更令她清晰自己的路向，於是跟隨電影監製禤嘉珍做發行及宣傳助理。

適逢香港電影金像獎聘請協會執行總幹事，當時年僅二十出頭的Joyce接受聘書。「我當時是唔識驚，心忖有哪些不懂就去學。我第一本參考書就是《香港合同法》，因為要處理大量合約的事宜。」

7年晃眼就過，她又回復自由身，參與舞台劇《煙雨紅船》製作，同時沾手出版社，百足咁多爪。「出版難賺錢㗎，志在發表一些所思所想，例如第一本書《戲劇教室》是愛麗絲劇場實驗室的教案，被一些學校老師改少少就拿去演出，投訴無門，出版了就有自己版權，保護自己的創作。」

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神戲劇場的源起

2012年前有劇團邀請黃秋生演出法國劇《極地謎情》，他極愛這劇本，並邀Joyce參與其中。

翌年，秋生提出合作搞劇團，她想也不想有何條件、有何計劃已應承。「我與大師兄黃秋生曾任演藝學院校友會正、副主席，他做公家事也非常有擔帶，令我一百個放心與他合作搞劇團。別看他樣子兇神惡殺，其實他是一個很聽意見、有商有量的人。」於是神戲劇場正式成立。

▲ 即將上演的舞台劇《極地謎情》3位幕後功臣，左起黃秋生、陳淑儀及張珮華。（被訪者提供）

香港經營一個自資戲團殊不容易，Joyce負責行政，找場地演出、營運成本、靠收入來支付整個劇團開支，就算無演出，都有一些如網頁行政成本要支付。「拉上補下都可維持到。」

2018年神戲劇場架構重整，暫時休團，退租減成本。經歷了數年的社會運動與新冠疫情，去年開始重整旗鼓，今年就有10周年大製作《極地謎情》。

文職工作做到病

她曾因家人覺得她是碩士生，做幕後浪費了學歷，於是她轉做薪優糧準的文職。「身心都告訴我完全不適合，那幾個月不斷生病，腳部生滿水泡。工種不適合，同事虛偽到我不想跟他們說話，我演員底，感覺到對方是真心抑或假意嘛！」3個月後她實在支持不了，遞上辭職信。

「揀一份鍾意的，合乎自己性情的工作，從中發掘你潛藏的熱情。適合與否不能憑空想像，往往很多選擇都要經歷試過才知道。」當不少打工仔不為興趣，只為飯碗營營役役，難怪Joyce也自感是幸運兒。

INFO

神戲劇場十年——​極地謎情

主演 ：黃秋生、游學修

導演：陳淑儀

演出日期 / 時間：

9月1 - 2, 5 - 9, 12 - 16, 19 - 23, 27 - 30日 晚上8時

9月3, 10, 17, 24日 下午3時

演出場地：香港演藝學院歌劇院

票價：$388至$888（快達票公開售票）

記者：周美好