【天降石屎】高空突冧石屎父肉身阻擋護女　4歲女兒仍重創恐終生癱瘓

▲ 土耳其一棟大廈突然冧石屎，砸中一對父女，其中4歲女兒重創恐終生癱瘓。（影片截圖）

土耳其近日發生一宗意外慘劇，有一家三口外出採購家具途中，父女突然被一塊從4樓高墮下的混凝土碎片擊中受重傷，現時仍未知混凝土掉落原因。香港最近亦有類似事件發生，幸好至今未有傷亡個案，但萬一不幸撞傷頭部亦可大可小。本港急症科專科醫生蕭粵中過去曾接受TOPick訪問，拆解意外撞傷頭部對身體造成的影響。

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根據土耳其媒體《posta》報導，事發於本月2日，當時Candan帶著妻女外出，突然從4樓天降一塊混凝土碎片，從當時的閉路電視畫面可見，Candan感覺到頭上有異樣時，已立即轉身保護4歲女兒Almina，父女雙雙被混凝土碎片撞中。

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母親Fadime Candan即時抱起女兒查看傷勢，附近民眾見狀立昊報警及呼召救護車，父女緊急送院救治。經檢查後，女兒的頭部和手腳受重創，恐怕有機會終生癱瘓或殘疾，父親則脊椎和肋骨骨折，現時二人在梅拉姆醫學院醫院接受治療，至今當局仍未公布混凝土碎片掉落的原因。

醫生拆解頭部受創風險

而香港亦不時出現混凝土碎片掉落事故，雖然仍未出現傷亡個案，但萬一不幸遇上亦要謹慎處理。急症科專科醫生蕭粵中曾接受TOPick訪問，拆解意外撞傷頭部對身體造成的影響。蕭粵中醫生表示，大部份日常的頭部受傷，情況都不太嚴重，但在一些特殊情況下，頭部受傷可構成嚴重情況，例如一個人頭部受傷後出現昏迷。由於昏迷時力量可以向下墜，而阻礙氣道，當氣道受阻時便會出現危險情況。

他建議頭部受傷後出現以下徵狀，需立即求醫：

受傷後一段時間不省人事

劇烈頭痛

不停嘔吐

輕微頭痛，但愈來愈嚴重

手部腳部無力

麻痺

冠心病病人意外撞倒後可心臟病發

蕭醫生表示，由於腦部是人類非常重要的器官，不同部份有不同功能，故不同部位受傷都可以構成影響，甚至嚴重的永久傷害。而對於冠心病病人而言，意外撞傷頭部影響更大，因意外的腦部受傷可帶來刺激，而這種刺激可引致心臟循環的需求增加。冠心病病人的冠狀動脈本來因病變而變得狹窄，如再增加心臟循環的需求，便可誘致心臟病發。

另一方面，有部分因頭部受傷而引致蛛網膜下出血的人士，除了清醒程度受影響外，其腦幹亦可能受影響，導致出現心律不正常情況。

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責任編輯︰王明芳