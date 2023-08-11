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【飲茶陷阱】4粒燒賣卡路里=1碗飯　10款致肥點心熱量大公開

保健美顏 18:38 2023/08/11

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

10款致肥點心熱量大公開。

飲茶是很多香港人的習慣，不論是繁忙的上班族飲午茶，還是老人家飲早茶。對於注重健康的人來說，他們多數不會選擇煎炸的點心，例如鹹水角、春卷和蘿蔔絲酥卷等等。不過，也有不少點心容易讓人致肥！

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10大意想不到致肥點心排行榜

點心分量卡路里脂肪（克）
排骨蒸飯一盅40018
叉燒酥一件22016
豉汁蒸魚雲半碟16013
豉汁鳳爪半碟15010
牛肉腸粉一條1364.8
棉花雞半碟1185.9
腐皮卷 一條1057.9
馬拉糕半件10510
山竹牛肉一粒1008
燒賣一粒603.5

排骨蒸飯

第一款是很多人以為非常健康的排骨蒸飯，一盅排骨蒸飯約有18克脂肪，相等於3.5茶匙油。這是因為蒸煮時，排骨中的脂肪會融入白飯，令盅頭飯非常香口，其實跟豬油撈飯沒什麼區別。

豉汁鳳爪

半碟豉汁鳳爪有10克脂肪，相等於2茶匙油。豉汁鳳爪之所以如此高脂肪，是因為我們主要吃的是雞皮。如果大家細心觀察，就會發現每碟豉汁鳳爪上都浮着一層厚厚的油。

馬拉糕

大家可能會以為馬拉糕是一款低卡路里的甜點，但無汁又無肉的馬拉糕（以半件計算）已含有10克脂肪，相等於兩茶匙油，原因是製作時需要加入大量油分，才可以製成香軟可口的馬拉糕。

山竹牛肉

入口鬆軟又多汁的山竹牛肉，廚師在製作時會混入很多肥肉，所以一粒山竹牛肉便含有8克脂肪，相等於1.5茶匙油。

蝦餃、燒賣

蝦餃、燒賣這些蒸點心同樣都是加入了肥豬肉粒去製作，蒸出來才可以這樣香口多汁。一粒蝦餃含有3克脂肪，而一粒燒賣便含有3.5克脂肪。

除了前面提到的點心外，叉燒酥、豉汁蒸魚雲、牛肉腸粉、棉花雞和腐皮卷等點心也會致肥。這些點心的材料中含有大量脂肪，而在烹調過程中也會加入額外油分，增加脂肪含量。尤其是棉花雞，雖然本身脂肪含量不高，但吸油能力極強，也成為意想不到的高脂致肥點心之一。

濃茶無助抵消脂肪

有些人認為在飲茶時多喝濃茶就可以抵消食物中的脂肪，其實這是一個誤解。飲茶只是暫時解膩，攝入的脂肪仍會被身體吸收，不會因為喝了濃茶而被抵消。

營養師推介較低脂之選

當然，如果大家想要在茶樓享用較低脂健康的食物，可以選擇蒸鯪魚球、蒸蝦腸（不連醬汁）、雞包仔、叉燒包、皮蛋瘦肉粥、及第粥、白灼菜（全走）、叉燒飯（走鹵水汁，自己點豉油）和白切雞飯（走薑葱、走鹵水汁、走雞皮）等。當然，更精明的做法是先叫一碗白飯打底，填飽肚子後就會自然少吃一些高脂肪的點心啦！

營養師Kathy

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師

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