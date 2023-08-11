【飲茶陷阱】4粒燒賣卡路里=1碗飯　10款致肥點心熱量大公開

▲ 10款致肥點心熱量大公開。

飲茶是很多香港人的習慣，不論是繁忙的上班族飲午茶，還是老人家飲早茶。對於注重健康的人來說，他們多數不會選擇煎炸的點心，例如鹹水角、春卷和蘿蔔絲酥卷等等。不過，也有不少點心容易讓人致肥！

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10大意想不到致肥點心排行榜

點心 分量 卡路里 脂肪（克） 排骨蒸飯 一盅 400 18 叉燒酥 一件 220 16 豉汁蒸魚雲 半碟 160 13 豉汁鳳爪 半碟 150 10 牛肉腸粉 一條 136 4.8 棉花雞 半碟 118 5.9 腐皮卷 一條 105 7.9 馬拉糕 半件 105 10 山竹牛肉 一粒 100 8 燒賣 一粒 60 3.5

排骨蒸飯

第一款是很多人以為非常健康的排骨蒸飯，一盅排骨蒸飯約有18克脂肪，相等於3.5茶匙油。這是因為蒸煮時，排骨中的脂肪會融入白飯，令盅頭飯非常香口，其實跟豬油撈飯沒什麼區別。

豉汁鳳爪

半碟豉汁鳳爪有10克脂肪，相等於2茶匙油。豉汁鳳爪之所以如此高脂肪，是因為我們主要吃的是雞皮。如果大家細心觀察，就會發現每碟豉汁鳳爪上都浮着一層厚厚的油。

馬拉糕

大家可能會以為馬拉糕是一款低卡路里的甜點，但無汁又無肉的馬拉糕（以半件計算）已含有10克脂肪，相等於兩茶匙油，原因是製作時需要加入大量油分，才可以製成香軟可口的馬拉糕。

山竹牛肉

入口鬆軟又多汁的山竹牛肉，廚師在製作時會混入很多肥肉，所以一粒山竹牛肉便含有8克脂肪，相等於1.5茶匙油。

蝦餃、燒賣

蝦餃、燒賣這些蒸點心同樣都是加入了肥豬肉粒去製作，蒸出來才可以這樣香口多汁。一粒蝦餃含有3克脂肪，而一粒燒賣便含有3.5克脂肪。

除了前面提到的點心外，叉燒酥、豉汁蒸魚雲、牛肉腸粉、棉花雞和腐皮卷等點心也會致肥。這些點心的材料中含有大量脂肪，而在烹調過程中也會加入額外油分，增加脂肪含量。尤其是棉花雞，雖然本身脂肪含量不高，但吸油能力極強，也成為意想不到的高脂致肥點心之一。

濃茶無助抵消脂肪

有些人認為在飲茶時多喝濃茶就可以抵消食物中的脂肪，其實這是一個誤解。飲茶只是暫時解膩，攝入的脂肪仍會被身體吸收，不會因為喝了濃茶而被抵消。

營養師推介較低脂之選

當然，如果大家想要在茶樓享用較低脂健康的食物，可以選擇蒸鯪魚球、蒸蝦腸（不連醬汁）、雞包仔、叉燒包、皮蛋瘦肉粥、及第粥、白灼菜（全走）、叉燒飯（走鹵水汁，自己點豉油）和白切雞飯（走薑葱、走鹵水汁、走雞皮）等。當然，更精明的做法是先叫一碗白飯打底，填飽肚子後就會自然少吃一些高脂肪的點心啦！

▲ 營養師Kathy

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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