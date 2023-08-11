【思家大戰】阿姐為求勝向姜大衛撒嬌　家英哥花式開命公開嫌老婆大洗

▲ 《思家大戰》

由李思捷主持及監製的TVB綜藝節目《思家大戰》第三季，本周日（8月13日）播出一集有「夫妻檔」汪明荃及羅家英攜手率領的「荃家高瑩俊」隊，成員包括粵劇拍檔謝曉瑩、郭俊亨及負責音樂的高潤鴻；對戰林夏薇率領的「寵愛Pet Pet」隊，成員有姜大衛（John）、周嘉洛、徐榮及古佩玲。

家英哥忽然高呼：I Love You

今集「荃家」絕對是焦點所在，家英哥無時無刻吼準機會發表「愛姐宣言」，當思捷問到他對粵劇與電影的看法時，家英哥即賣口乖謂：「我拍電影就家肥屋潤，娶到老婆啦！」引發全場尖叫。

之後問到夫妻愛情保鮮法，家英哥即九秒九捉緊阿姐玉手：「因為我哋經常拖手仔行街」，更忽然向阿姐高呼：「I love you！」嚇至阿姐打冷震謂：「嘩！毛管戙！」雖然阿姐把口咁講，但其實頻頻忍不住冧笑、相當嬌俏。

全程情緒高漲的家英哥亦有甩碌，事緣思捷追問家英結婚多久，家英還未開口阿姐已瞪大雙眼望到實，嚇至家英哥即時口窒：「我係0…09年結婚嘅，14年喇。」

當回答「問咗100位已婚男士，硬係覺得人哋老婆有咩好過自己老婆」時，家英哥竟衝口而出答「慳家」，令阿姐即時成為被狙擊對象，思捷更起勢拿阿姐身上衣服作話題，阿姐即精靈拋出一句成功扯開話題：「最緊要睇吓（答案）啱唔啱先。」

阿姐求勝心重

阿姐今趟確是求勝心重，還未正式開始遊戲前，已擺明車馬恨贏：「我擔心我遊戲玩唔掂，點算呢，（向著思捷）你有冇貼士呀？我想今晚攞你嗰5萬蚊and禮品呀。」

阿姐及後更搞笑地應思捷要求，向John哥嬌俏地單眼撒嬌求讓賽，氹得John哥開心表示：「我攞咗畀你哋！」難得大晒表情包的阿姐，與薇薇搶答問題時，又興緻大發與薇薇合唱「經過那些年～」，齋睇牌面都知全晚節目高潮迭起。

John哥的幽默度亦不輸「荃家」，當思捷問John哥與成班後生仔合作拍劇有何挑戰，John哥一本正經說：「咩挑戰啫？學嘢咋嘛。大把嘢學啦，佢哋講嘢行路都唔同架。」更隨即做出「縮頭縮腦」動作兼指著周嘉洛，又大爆嘉洛冇時停。

而回答「人哋老婆有咩好過自己老婆」時，John哥毫不畏懼飛出「脾氣」二字，思捷追問其太太李琳琳是否脾氣不好時，John哥再度視死如歸謂：「絕對係！」

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