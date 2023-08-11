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【超市優惠】本周惠康萬寧7-11優惠　焦點：買4支牙膏送總值$182.9禮品

社會 18:30 2023/08/11

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

本周惠康萬寧7-11優惠，焦點有買4支牙膏送總值$182.9禮品。（DFI零售集團提供）

本周超市優惠，焦點有$65/盒Häagen-Dazs各款4-6杯裝雪糕；紐西蘭康果各款冷壓果汁，$7.8/支。萬寧指定頭髮護理產品、染髮產品買第2件半價，買滿$128送道地極品解茶1.5升 。

惠康優惠：優惠期：11/8/2023 – 17/8/2023

  • 日清合味道／出前一丁各款杯麵，$26/4杯
  • 買4支舒適達單支裝牙膏，$160起/4支，送總值$182.9禮品
  • Häagen-Dazs各款4-6杯裝雪糕，$65/盒
  • 精選4/6罐裝啤酒 ，$85/2 盒
  • Meadows Home各款抽取式面紙，$23/袋，買1送1
  • 紐西蘭康果各款冷壓果汁，$7.8/支

即看優惠詳情：

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萬寧優惠：（優惠期：11/8/2023 - 17/8/2023）

多款頭髮護理、染髮及沐浴產品等現正買第2件半價。

  • 指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128送道地極品解茶1.5升 
  • 指定染髮產品買第2件半價，買滿$128送道地極品解茶1.5升
  • 指定沐浴產品買第2件半價
  • 指定護膚產品買第2件半價
  • 指定止汗香體產品買第2件半價

即看優惠詳情：

點擊圖片放大
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7-Eleven優惠：

  • 【$10／ 罐】K1664白啤酒500毫升大罐裝（優惠期：9/8/2023 – 15/8/2023）
  • 【$20／3罐】雀巢咖啡罐裝250毫升（各款）（優惠期：9/8/2023 – 15/8/2023）
  • 【$70／10件】雀巢MEGA / 雪糕杯 / 牛奶樂 / 紅豆樂 / 能得利冰棒（各款）（優惠期：11/8/2023 – 15/8/2023）
  • 【$68／ 5件】樂天涼快沙冰（各款） / "爽"冰凍甜品杯（各款）/ 雪見大福雪米滋（各款）/ 宮田雪糕筒（各款）/ 固力果巨型甜筒（各款）（優惠期：11/8/2023 – 15/8/2023）
  • 【$48／2盒】維記鮮牛奶946毫升盒裝（優惠期：11/8/2023 – 15/8/2023） *購買任何牛奶飲品946毫升一盒可獲7仔yuu印花1個。儲齊5個印花可免費兌換一盒

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責任編輯：陳麗娜

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