【猝死危機】34歲送餐員車內暴斃1周無人發現　拆解猝死前7種徵兆

▲ 新加坡一名34歲送餐員日前被發現陳屍車內，死去多時。（示意圖，非當事人）

新加坡一名34歲送餐員日前被發現陳屍車內，死去多時。身亡意外被揭發是由於一輛汽車停放一星期未動，傳出濃烈屍臭味，附近居民聞到似是死老鼠的臭味，於是上前查看車內才發現死者，疑似暴斃身亡。

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據《新明日報》報道，事發在樟宜路上段的Apollo Gardens公寓附近停車位。當地警方在8月7日上午約7時許接獲報案，證實上述地點發生一宗非自然死亡案件，一名34歲男子當場被宣告死亡。而經初步調查，案件不涉及犯罪行為。

由於事發地點是在公寓附近，居民平時也有駕車出入，但就未發現車內異樣。惟32歲女傭安妮表示，她大概3到7天前就不時聞到臭味，但不知臭味來源。

在屋內是聞不到任何異味的，但一出門，就聞到類似死老鼠的臭味。

而另一名71歲朱姓男子亦表示，在7日早上開車經過時，就看到涉事車輛內有一名男子坐在駕駛席，車內更發出如同腐肉般的異味。報道指出，從駕駛席車門縫隙流出褐色液體，估計是屍水。

死者的姐姐瑪利亞表示，對於弟弟突然身亡，全家人都非常震驚。而她亦表示，自己一家人沒有家族病史，因此也不確定弟弟的死因。

拆解7種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾經分享，在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

猝死前7種可能發生的徵兆：

心臟病發病前，頭頸背部大量出汗；

臉色發黑發白，需慎防肺栓塞；

經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞；

劇烈頭痛，可能是腦部血管出問題；

身體不明原因疼痛，是心肌梗塞缺血警訊；

胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積；

無症狀。

陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣