【飲食業】恒大與稻苗基金會合作辦飲食業青年創業計劃　優勝者將獲提供舖位及長時間免租期

▲ （左起）恒大校長何順文、恒生大學創新及創業中心主任暨商學院副院長（企業及商業聯繫）萬頴恩、稻苗飲食專業學會主席江志恒及稻苗基金會義務法律顧問毛錫強。（黃小冰攝）

香港恒生大學與稻苗基金會今（11日）簽訂合作備忘錄，透過「餐飲業青年創業家計劃」為有意創業及有創意的年輕人提供資源，包括專家指導、提供鋪位和免租期，以及協助申辦飲食牌照等。

計劃供所有年輕人參與，有興趣者可向恒大及稻苗基金會提交創業計劃書，大會將挑選其中6至7個較優異的計劃書，並邀請撰寫人實體面試，最後突圍而出者除能得到和獎金外及專家指導外，亦會獲提供位於北角的實體舖位，以及免租期，並有免費裝修設計，以及協助申請飲食牌照等。

稻苗飲食專業學會主席江志恒表示，雖然現時飲食業經營較為困難，但他深信疫情完全過去後，經濟一定會回來，而計劃正正是未雨綢繆，趁經濟氣候還未好時，先做好部署，培育人才去創業及就業，並加深他們對行業的認識。他提到，行業實際仍有很多商機，如大灣區，若沒有經驗貿然就到大灣區發展，實際較危險，但計劃會有很多「老臣子」從旁協助，可利用其人脈提供幫忙。

恒生大學創新及創業中心主任暨商學院副院長（企業及商業聯繫）萬頴恩就稱，香港創業支援偏向創科，形容很偏心，「一講起start-up就係創科」，香港實際還有很多傳統行業撐起經濟，為民生付出很多力量，但傳統行業很少有人願意提供資金支援，即使有好的創意也很難走，希望透過此計劃幫助有志的年輕人走第一步。

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記者：黃小冰