【港深合作】再出發大聯盟倡在中英街合建「國際旅遊消費合作區」

▲ 香港再出發大聯盟「出發深圳小組」見記者。（趙居逸攝）

香港再出發大聯盟今日提出一系列建議，促進港深合作，建議包括合建「深港國際旅遊消費合作區」，在沙頭角中英街發展跨境消費、餐飲、購物及旅遊等服務型行業，打造「跨境消費示範區」。

香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗、副秘書長陳勇、總主任黃冰芬等一行13人日前赴拜訪深圳口岸辦、發改委等市政府部門，又赴鹽田區實地考察，了解港深融合發展及規劃，並提出涉及便利通關、各自已發展等合作建議。

▲ 香港再出發大聯盟總主任黃冰芬。（趙居逸攝）

黃冰芬認為，中英街擁有獨特位置，但現時相當落後，期望深港合作推進沙頭角口岸重建，並實施一體化發展，容許兩地的市民、旅客，可由各自關口進入有關區域。黃冰芬認為，沙頭角現時所賣的商品，相對低端及生活化，無法迎合旅遊體驗，建議將來可引入電商、民宿、美食餐廳，文化博物館等，打造「跨境消費示範區」，吸引旅客。黃冰芬透露，深圳方面態度積極，並預留資金，對當地旅遊進行整頓，惟單方面行動，效益較低，因此希望香港積極配合，互惠共贏。

大聯盟又提出多項建議促進通關便利，包括延長關口服務時間，降低北環線鐵路票價等。陳勇稱，得悉日後的皇崗口岸新大樓會有更智慧化及現代化設施，多層大樓可供旅客及車輛過關。

早前一眾港區人大代表聯署希望取消通關「黑碼」，身兼港區人大代表的陳勇被問到有關進度時稱，仍等待相關部委考慮整體情況，例如有無新疫情或新變種等。

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記者：趙居逸