【職涯規劃】時裝設計師職場飽受壓力患抑鬱　轉職氣球師靠扭波減壓走出陰霾

凡是職場，自然有工作壓力，但別跟它過不去。像練志平（Ernest）曾遠赴英國讀時裝設計，返港後也找到一份心儀工作，可惜職場不似預期，十多年間終發現與這dream work「八字不合」，卻意外地發現當氣球師，除了讓他出氣紓壓之餘，更成為事業的另一條出路。

相信每一個個氣球師，心中都堅信這一句：「有氣球的地方就會有歡樂」，尤其近年氣球裝置在港非常流行，氣球師成為炙手可熱的一種行業。然而Ernest接觸這門手藝卻是非常偶然，一切要由他成為時裝設計師開始講起。

跳出不舒適區

70後練志平（Ernest）本是時裝設計師一名，他在英國赫德斯菲爾德大學（University of Huddersfield）畢業，之後曾效力過不少知名品牌。

在這製衣設計行業工作十多年，Ernest表示卻因飽受職場欺凌和工作壓力，以致患上抑鬱症。「銷路不好，就會把責任推到設計師上，其實很多時成品要得到老闆認可才出街吧。Sales做主導，做design永遠都是得個做字。」

「和外國做設計相比，最大分別是香港長期OT。外國因節能，五、六點一定要全公司熄燈走人，香港不會。Design這條路在香港實在太難行，尤其製衣業在香港是夕陽行業，最後決定離開。」

▲ 當造型師時，Ernest曾跟歌手鄭欣宜合作過。（圖片︰受訪者提供）

他忍受不到，跳出這個不舒適區去當造型師，曾替TVB綜藝節目《姊妹淘》、港台音樂節目當幕後造型師，也私下跟吳若希、鄭欣宜、單立文和蘇永康等藝人合作過。

當然台前星光閃閃演出，他只有在台後等待的份兒，為打發時間，某天他到文具店閒逛時，意外發現一包氣球便買來玩玩，然後跟着YouTube自學弄一隻氣球小狗。

「因時裝設計時太大壓力，出現depression。到我發現在扭波時，成功了有一種成就感，即使失敗爆波了，感覺同時把壓力釋放出去，有一種療癒感！」

▲ 2018年他曾在美國大型比賽World Balloon Convention以此作獲得Parade Fashion組別的金獎。（圖片︰受訪者提供）

後來，他把氣球作品放上社交平台，竟吸引了在這方面較專業的網友留言，交流中慷慨分享心得，並作出一些指導。而他雖有設計底子，在比例掌握方面佔優，但有鑑技巧和技術上仍未足夠，於是他扚起心肝，自2013年開始自費到台灣上堂去學扭氣球，並遇到啟蒙老師李承峰和陳靜輝。

「當時香港沒有正統課程，第一次就是飛到台灣學，課程是兩日朝9晚6，費用大約$2,500港元，非常密集！」

氣球裝置主要靠不同的打結方法組成，而最基本的大概有4個方法，包括單球、雙球、熊耳和環結等，通過這幾個方法，比例和顏色運用，加上創意，就可創作出不同大型氣球藝術裝置。Ernest表示當造型師工作量不穩定，他會趁空檔期間飛到台灣的氣球店工作，從中汲取知識和將技術提升。​​​​​​​

吹氣球都要考牌

隨着扭氣球技巧愈趨成熟，自然精益求精越級挑戰，他報讀氣球界一個著名的Qualatex Balloon Network（QBN）教學系統的遙距課程，更報考一個Certified Balloon Artist（CBA）成為專業氣球師。

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「可以透過遙距考試，方式是把每一個步驟巨細無遺記錄好，並寄到美國官方機構作評審。要告知選用甚麼材料、所需時間和所使用的相關技術等，並把整個過程文字化，和要有相關相片作參考，而這個過程也教曉專業氣球師，如何控制時間、成本，從而來釐定收入等。」

他說CBA是業界最高階和較正統，而現時香港大概只有20名擁有證書的氣球師，所以對此行的前景表示非常樂觀。

「有證書是好一點，起碼有一個認可，找工作或洽談薪酬都會高一點，因很多公司需要看氣球師的背景。例如我要在滙豐、Yahoo等培訓，除了經驗，也得需要證書證明。」

他也認同有沒有證書，未必影響一個氣球師的創意度和專業性，Ernest表示香港有許多大師級的氣球師都沒有考牌，視乎實際工作需要。始終熟能生巧，實戰經驗和創意是需要時間，才會慢慢長出一對巧手。而一步步令他向著氣球師進發的，是到不同機構教班，和跟不同地方的偶像級大師交流。

「考完牌後，到過不同機構、教會教班，如曾到浸信教會和美孚宣道會教班，用氣球配合來傳福音，帶給小朋友歡樂，之後也多了教會找我合作。而我也曾去過西班牙、日本和台灣跟當地氣球師合作，帶動文化交流，也去過當地與他們導師合作開班。」

他表示疫情前平均一年有兩三次到外地開班，而一位專業氣球師教班的導師費由1,000至1,500美元不等（不包括其他機票住宿等雜項費用），加上香港有相關專業認可的氣球師不多，難怪他說這一行前景不錯。

▲ 在成為氣球師的過程中，他也替教會教班，和為葬禮製作裝置，「讓場面不會太傷感。」（圖片︰受訪者提供）

「這一行所謂旺季，是畢業禮和婚禮，就算疫情時少了很多婚禮，也因多人去了staycation，或一班朋友在酒店開派對，相對氣球裝置擺設的需求也增加了。」

氣球裝置由幾百至幾萬元一個都有，豐儉由人，而氣球終會有一天走氣，可以說是長做長有的工作，不過始終這是一門有關手藝的工作，職業病也隨之而來。

「手指和手腕因長期勞損，出現手部筋腱創傷病痛。而現在扭氣球時，爆波變成一種壓力，因為若把氣球師當正職的話，每一個氣球都是成本（一包氣球約100元）。」

記者︰黃鑑江