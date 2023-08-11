【忍者龜：變異危機】40周年再度打上大銀幕　一文盡睇《忍者龜》有幾勁

家由荷里活笑匠薛夫洛根（Seth Rogen）監製，聯同奧斯卡提名最佳動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines）導演謝夫羅爾（Jeff Rowe）的《忍者龜：變異危機》（Teenage Mutant Ninja Turtles：Mutant Mayhem），是「忍者龜」系列電影睽違16年再度推出大銀幕的動畫版電影。

同時今年也正值「忍者龜」40周年，今次《忍者龜：變異危機》將會重啟系列電影，講述忍者龜的奇妙誕生，以及青少年時期的他們首次接觸人類社會、面對可怕強敵的冒險經歷。

監製童年受忍者龜影響

監製薛夫洛根解釋：「忍者龜（Teenage Mutant Ninja Turtles）當中，『青少年（Teenage）』是最少著墨的部份，也是我最感興趣的部份。」他看出了忍者龜系列的潛力，將故事設定在青少年時期，可以打破過往所有規則，創出獨一無二的風格，為這個經典系列注入新鮮感和活力。

他憶述童年時深受忍者龜影響：「首輯電視動畫於1987年推出，當時我5歲；首部電影則在1990年上映，當時我8歲。它完全是為我那個年紀的小孩而設，我勁鍾意。我學空手道大概也因為忍者龜，我簡直是著迷了。」

而導演謝夫羅爾甚至說：「忍者龜是我小時候第一樣愛上的東西，是我人生第一次成為粉絲。」

忍者龜的誕生

不過，《忍者龜》的創作可說是誤打誤撞而來。1983年11月，兩位漫畫家奇雲伊士文（Kevin Eastman）和彼得賴特（Peter Laird）在寓所裡打算想些搞笑的東西。

奇雲伊士文回憶當時的創作起源：「我是李小龍的粉絲，於是我想：如果李小龍是隻動物，哪種動物看起來會最蠢？於是我畫了一隻戴著面罩的烏龜，手臂綁著雙節棍。」

這幅草圖成功引到他的拍檔彼得賴特大笑，所以他們繼續延續這個搞笑創作。「我用鉛筆畫了四隻龜的草圖，每隻都有不同的武器，彼得就負責上色。」

除武器和眼罩顏色有所不同，兩位「忍者龜之父」還將兒時朋友的不同個性，注入4隻忍者龜當中，創造出形象鮮明、充滿搞笑火花的角色。

熱愛藝術史的伊士文甚至以文藝復興的藝術家命名忍者龜，即是李奧納度（達文西）、米高安哲羅、拉斐爾及多納泰羅。其後兩人看出了忍者龜的潛力，於1984年推出第一本漫畫，旋即成為大熱作品，直到今日仍有出版新作；1987年更改編成動畫系列，令忍者龜登上另一高峰。

到底忍者龜有幾威

1.長達近40年的長壽漫畫連載，由1984年首本漫畫面世，直到現時仍有出版新漫畫。除發源地美漫外，忍者龜的風潮也吹到日本，曾推出多部日本漫畫系列。

2.4輯大熱電視動畫，由1987年至2020年相繼播映，最近一輯動畫還在2022年延續推出劇場版動畫電影，並於Netflix上架。

1996年在日本亦試過以錄影帶形式，推出過兩集動畫。除動畫系列，忍者龜亦曾經製作一部真人版電視劇，於1997年至1998年期間播映。

▲ 《忍者龜》電視動畫。

3.龐大的玩具系列，於1988年由香港玩具商彩星玩具（Playmates Toys）開始代理生產，首年銷售額高達1.75億美元，隔年更翻倍至3.5億美元，至今仍不斷推出新款玩具。歷年來，多部動畫系列及大銀幕電影都會推出相應的玩具系列，隨著今次《忍者龜：變異危機》上映，玩具商亦將會製作新的玩具系列。

4.1989年於任天堂紅白機上推出首款電子遊戲作品，至今已製作超過40款電子遊戲，2005年起更因應潮流推出手機遊戲作品。忍者龜除了擁有自己的遊戲之外，相關角色也曾在多款其他遊戲內客串登場。

5.忍者龜於1990年首次被改編成同名真人版電影，過往推出的6部大銀幕電影，全球票房合共收穫超過17億美元。當中，在90年代的3套《忍者龜》電影正是由香港嘉禾投資，而且全球大收10億港元，成一時佳話。

今次《忍者龜：變異危機》是忍者龜系列第7次登上大銀幕，也是繼2007年的《忍者龜》（TMNT）後，再度製作動畫電影。

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