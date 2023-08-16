【人生智慧】歷公開試挫敗自知非讀書材料　鄭丹瑞得前輩點醒︰做人材料更重要

▲ DSE狀元背後有人歡喜有人愁。圖為今年聖保羅男女中學兩名DSE狀元。（經濟日報資料圖片）

每年放榜，傳媒立即四出尋找新科狀元，鏡頭捕捉狀元的開心興奮，但又有意無意地捕捉狀元身後面一些失望、落寞的面孔。放榜日，有人歡喜有人愁，預咗！我也經歷過，起碼兩次；第一次會考放榜，考九科，三科良、一科肥！第二次大學入學試，考四科，兩科良、一科肥，可以想像我當時有幾失落！

我問自己︰「你唔算懶，亦唔算蠢，小學都考過兩年第一，升中派位派到間名校，都叫光宗耀祖過，點解愈大個愈讀唔到書呢？」這個迷思，直到今天都未有答案。只是，試考過了，成績單派過了，失望過了，人生還是要繼續，走到今天，用累積的人生智慧安慰自己︰「再俾多一次機會你去考公開考試，你一樣會鎩羽而歸！因為經過幾十年嘅歷練證明，你根本就唔係讀書嘅材料，所以唔需要有遺憾。」

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前輩講過︰「不是讀書的材料沒關係，是做人的材料更重要。步入社會，讀書的材料和不是讀書的材料，都會被抹乾淨，由零開始，從頭在起跑綫比試，這場考試更重要——考你做人態度，考你智商、情商，你要展示出的，不單是你從課本裏學到的知識，還有你真我的性格，知識可以決定命運，但踏入社會，性格也成為決定命運的一個重要因素。

而一個人的性格，跟他「讀唔讀得成書」，拿幾多科五星星，關係不大。我就見過太多畢業多年，仍然四出炫耀自己學業成績有幾勁，但做人做事卻肥佬的人，在這些人面前，考試成績毫無意義。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「我不是讀書材料」。

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