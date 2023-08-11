葉劉淑儀現身酒樓做「點心姐姐」　紓緩前線缺人壓力？

▲ 葉劉淑儀到港島西區一間酒樓客串擔任服務員。(葉劉淑儀FB圖片)

多個行業近來投訴不夠人手、請人難。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日現身酒樓，不過不是嘆茶，而是穿上「點心姐姐」制服，推著點心車，所為何事？

葉劉淑儀話，自己今次客串服務員，是為體驗酒樓前線員工的工作。她感謝酒樓安排及提供制服，讓她有機會親身了解酒樓日常運作，及在前線服務客人。

穿上制度又戴著口罩，葉劉話，當她推著點心車逐檯送上食物時，只有極少數茶客認出，茶客得悉是葉劉時均露出驚訝表情。街坊得悉後，驚喜之餘，也紛紛上前合照及聊天。

葉劉稱，這次客串是難得的體驗，她說，自己樂於近距離與大家交流，另一方面也聽聽酒樓前線員工的心聲。「難得大家主動與我閒話家常，打成一片，實在感動。」

▲ 葉劉與茶客合照。(葉劉淑儀FB圖片)

前區議員吳家超回巢新民黨

這次在酒樓客串，也不只是葉劉一人，在葉劉身旁的「侍應」，是葉劉的港大師弟、曾經擔任石籬區區議員的吳家超。葉劉大爆，吳家超最近回歸新民黨，在港島西地區辦事處工作。

▲ 吳家超(左)和葉劉淑儀(右)。(葉劉淑儀圖片)

吳家超在2017年跟隨立法會議員田北辰，一同退出新民黨。

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