  • 28°C
香港時間 : 2023812日 (週六) 09:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長實「劈價」惹議　政商界突發力促撤辣　港府點應對？

政治 08:00 2023/08/12

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

長實新盤「劈價」引熱議，據聞近日先後有政商界人士趁施政報告諮詢，促港府撤辣。（資料圖片）

長實新盤「劈價」引熱議，據聞近日先後有政商界人士趁施政報告諮詢，促港府撤辣。有立法會議員亦稱留意到近期商界施壓力度加大，昨日一場主題為「加快造地建屋」的施政報告諮詢會，據聞至少4個業界反映近期市道，包括促港府撤辣。

樓市市道轉弱  殃及建造業及專業界

有地產商高層指出，近期樓市市道轉弱，除了地產商，建造業及專業界別亦受影響。

諮詢會上，促港府全速撤辣的包括地產及建造界議員龍漢標，認為辣招正對經濟復甦造成破壞性的打擊，直言「決定香港經濟是要重踏升軌還是繼續下行，現時已到臨界點。」即使未能做到全撤，亦應考慮逐步放寬。

特首未立即回應  與會者︰該說的都說了

有與會者透露，特首李家超未有立即回應，不過，他認為，業界要說的都說了，相信政府會考慮意見。該與會者認為，政府遲早都需要撤辣，只是程度上的分別，例如豁免專才辣招是一定要做的。

中原集團創辦人施永青就坦言，現時樓市形勢嚴峻，政府過往怕撤」刺激樓市上升，但現時擔心的應該是樓市回落會影響到經濟進一步衰退，「現在不是遏抑樓價、遏抑資金流入的時候，實際是擔心投資不足的時間。」他又擔心，若現時不撤辣，之後就更難扭轉局面。

不過，有立法會議員稱，雖然長實劈價之後，商界加大施壓力度，但政府立場無大變，無減辣迹象。該議員認為，現階段減辣亦未必能夠解決樓市困境，可能只是短暫刺激交投。

應否撤辣建制政黨有分歧

對於應否撤辣，建制政黨亦有分歧。據悉，建制最大黨民建聯，近期並無就撤辣進行討論。民建聯立法會議員梁熙認為，毋須因長實一個項目降價就如此大反應，指新盤鄰近水泥廠，煙塵滾滾，建議再觀望一段時間，「難道長實一降，全世界都要跟？若長實日後幾個盤都降30%再討論都未遲。」

去年財政預算案均有提議撤辣的新民黨和自由黨，據悉態度依舊。新民黨立法會議員李梓敬表示，該黨會在今年施政報告建議中，繼續建議取消「雙倍印花稅（DSD）」。

自由黨立法會議員李鎮強亦認為今年要檢討，擔心一旦之後連「還息不還本」、「百分百擔保個人特惠貸款」等計劃都撤走，樓市、銀行體系、信貸評級等都會受影響。

工聯會立法會議員郭偉强則表示，現在看不到有條件撤辣，因此工聯會不會建議政府撤樓市辣招，反而會建議政府增加支援「首置」買家。

相關文章

立法會餐廳「傳說菜式」人人讚　顏汶羽等近一年終嘗到
17:20 2023/08/11
立法會餐廳「傳說菜式」人人讚　顏汶羽等近一年終嘗到
【華北水災】民建聯捐100萬　自由黨捐50萬
17:20 2023/08/11
【華北水災】民建聯捐100萬　自由黨捐50萬
葉劉淑儀現身酒樓做「點心姐姐」　紓緩前線缺人壓力？
19:52 2023/08/11
葉劉淑儀現身酒樓做「點心姐姐」　紓緩前線缺人壓力？

你可能感興趣

立法會餐廳「傳說菜式」人人讚　顏汶羽等近一年終嘗到
17:20 2023/08/11
立法會餐廳「傳說菜式」人人讚　顏汶羽等近一年終嘗到
【華北水災】民建聯捐100萬　自由黨捐50萬
17:20 2023/08/11
【華北水災】民建聯捐100萬　自由黨捐50萬
葉劉淑儀現身酒樓做「點心姐姐」　紓緩前線缺人壓力？
19:52 2023/08/11
葉劉淑儀現身酒樓做「點心姐姐」　紓緩前線缺人壓力？
樓價 施永青 梁熙 李梓敬 新民黨 自由黨 工聯會 民建聯 印花稅 郭偉强

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【移英苦況】港媽移英逾2年一事引發壓力爆煲　哭訴5大苦況返港留低陷兩難
12:19 2023/08/10
【移英苦況】港媽移英逾2年一事引發壓力爆煲　哭訴5大苦況返港留低陷兩難