長實「劈價」惹議　政商界突發力促撤辣　港府點應對？

▲ 長實新盤「劈價」引熱議，據聞近日先後有政商界人士趁施政報告諮詢，促港府撤辣。（資料圖片）

長實新盤「劈價」引熱議，據聞近日先後有政商界人士趁施政報告諮詢，促港府撤辣。有立法會議員亦稱留意到近期商界施壓力度加大，昨日一場主題為「加快造地建屋」的施政報告諮詢會，據聞至少4個業界反映近期市道，包括促港府撤辣。

樓市市道轉弱 殃及建造業及專業界

有地產商高層指出，近期樓市市道轉弱，除了地產商，建造業及專業界別亦受影響。

諮詢會上，促港府全速撤辣的包括地產及建造界議員龍漢標，認為辣招正對經濟復甦造成破壞性的打擊，直言「決定香港經濟是要重踏升軌還是繼續下行，現時已到臨界點。」即使未能做到全撤，亦應考慮逐步放寬。

特首未立即回應 與會者︰該說的都說了

有與會者透露，特首李家超未有立即回應，不過，他認為，業界要說的都說了，相信政府會考慮意見。該與會者認為，政府遲早都需要撤辣，只是程度上的分別，例如豁免專才辣招是一定要做的。

中原集團創辦人施永青就坦言，現時樓市形勢嚴峻，政府過往怕撤」刺激樓市上升，但現時擔心的應該是樓市回落會影響到經濟進一步衰退，「現在不是遏抑樓價、遏抑資金流入的時候，實際是擔心投資不足的時間。」他又擔心，若現時不撤辣，之後就更難扭轉局面。

不過，有立法會議員稱，雖然長實劈價之後，商界加大施壓力度，但政府立場無大變，無減辣迹象。該議員認為，現階段減辣亦未必能夠解決樓市困境，可能只是短暫刺激交投。

應否撤辣建制政黨有分歧

對於應否撤辣，建制政黨亦有分歧。據悉，建制最大黨民建聯，近期並無就撤辣進行討論。民建聯立法會議員梁熙認為，毋須因長實一個項目降價就如此大反應，指新盤鄰近水泥廠，煙塵滾滾，建議再觀望一段時間，「難道長實一降，全世界都要跟？若長實日後幾個盤都降30%再討論都未遲。」

去年財政預算案均有提議撤辣的新民黨和自由黨，據悉態度依舊。新民黨立法會議員李梓敬表示，該黨會在今年施政報告建議中，繼續建議取消「雙倍印花稅（DSD）」。

自由黨立法會議員李鎮強亦認為今年要檢討，擔心一旦之後連「還息不還本」、「百分百擔保個人特惠貸款」等計劃都撤走，樓市、銀行體系、信貸評級等都會受影響。

工聯會立法會議員郭偉强則表示，現在看不到有條件撤辣，因此工聯會不會建議政府撤樓市辣招，反而會建議政府增加支援「首置」買家。