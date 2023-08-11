【裝修】粉嶺中心地舖拆牆震裂停車場　物管公司：不涉及主力牆無即時危險

▲ （劉國勳Facebook圖片）

粉嶺中心有地舖進行拆牆裝修工程，期間疑用風炮機拆牆，令大廈停車場出現裂痕，有立法會議員到場了解情況後引述屋宇署指，幸好拆去的鋼筋部分較少，料不涉及結構牆，亦無即時危險。

立法會議員劉國勳今日收到市民反映，粉嶺中心大廈停車場地面，因粉嶺中心B座與C座之間的地舖裝修拆牆，而出現巨大裂痕。

▲ 涉事地鋪拆牆情況。（劉國勳Facebook圖片）

據現場圖片可見，停車場地面裂開一條「人」字型裂痕，情況令人擔心。

劉國勳表示，今日下午約5時亦有屋宇署工程師到現場了解，檢查後評估工程拆去的牆鋼筋部分會比較少，相信不涉及結構牆，初步觀察沒有即時危險，而停車場出現裂縫，原因是風炮機拆除地舖非結構牆時的震動所致。

為安全起見，屋宇署要求租戶即時加建支撐，確保工程不會影響樓宇結構；亦建議上層停車場暫時不要泊車，直至修補好停車場裂痕才撤走加固支撐，以策安全。

負責物業管理公司回應指，屋宇署已完成檢查，工程不涉及主力牆，初步觀察沒有即時危險。為安全起見，租戶同意停止使用風炮車拆卸，亦會按屋宇署要求加建臨時支撐，確保工程不會影響樓宇結構。

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記者：陳梓蔚