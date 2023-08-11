【罪案】內地女假身份來港逾10年終「穿煲」　13年前來港產子偽造身份領證

▲ （資料圖片）

入境事務處公布一宗香港居民及內地旅客串謀欺詐案件。入境處稱，一名內地居民女子與其香港居民男子配偶，因串謀使用虛假身分入境香港，並在兒子的出生登記、回港證及香港身份證申請時作出虛假陳述，於昨日（10日）分別被判監禁13個月及16個月2星期，及各被罰款1,000元。

52歲的女被告於今年3月，持探親簽注入境香港，聲稱探訪63歲的男被告。入境處就其來港目的向她作進一步訊問。由於入境處對女被告的婚姻真確性存疑，遂拒絕她入境，並對2人展開調查。

調查期間，女被告聲稱與男被告為真實夫婦，並於2010年3月為男被告在港誕下兒子。在進一步查問下，女被告承認自己曾於2007年被拒入境香港，由於擔心未能入境，故與男被告商議後，於2009年至2017年間，多次在男被告的陪同下以虛假身分入境香港，在辦理入境手續時向入境處職員作出虛假申述。

2010年女被告在港誕下兒子後，2名被告亦在明知的情況下，在辦理兒子的出生登記及其後的回港證申請時，使用女被告的虛假身分以填報資料。男被告亦承認於辦理兒子的香港身份證申請時，填報女被告的虛假身分。

2名被告各被控一項串謀欺詐，1項為取得回港證而作出虛假陳述及1項作出虛假陳述意圖使該項陳述載入出生登記冊內的罪名，而男被告另被控1項向登記主任提供虛假詳情的罪名。兩人承認所有控罪，昨日（10日）在沙田裁判法院分別被判監禁16個月2星期及13個月，兩人另被罰款1,000元。

入境處發言人稱，根據現行法例，任何人士向入境處人員作出虛假申述，即屬違法。違例者會被檢控，一經定罪，最高可被判罰款15萬元及入獄14年。協助及教唆者同罪。同時，任何人士向登記主任提供虛假詳情乃屬違法。一經定罪，最高可被判罰款5萬元及入獄2年。另外，任何人士作出虛假陳述，意圖使該項陳述載入任何出生或死亡登記冊內，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款及入獄7年。發言人警告，串謀欺詐是嚴重罪行，一經定罪，根據《刑事罪行條例》最高可處監禁14年。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者：陳梓蔚