【痛失至親】英國華裔醫生赴南非旅遊　誤駛入示威區妻兒面前中槍亡

▲ 40歲英國華裔醫生張嘉浩在南非旅遊，誤駛入示威區不幸中槍身亡。（JustGiving網站截圖）

近日英國一名華裔醫生與家人赴南非旅遊，他在當地駕車時誤駛入「示威區」，不幸中槍身亡，妻子及2歲兒子目擊慘劇。親友在網上悼念他，並為他發起眾籌，希望助家屬度過難關。

據英國廣播公司（BBC）報道，40歲的英國華裔醫生張嘉浩（Kar Hao Teoh）出生於新加坡，其後在英國升學並取得醫學學位。他畢業後在英國落地生根，與家人居於赫特福德郡（Hertfordshire），為埃塞克斯郡（Essex）亞歷山德拉公主醫院（Princess Alexandra Hospital）的創傷和骨科顧問醫生，更被形容為醫學界傑出的新星。

最新影片︰

近日張嘉浩醫生與妻兒去南非旅遊，不幸發生悲劇。南非警方指出，事發於當地時間8月3日傍晚約6時30分，相信張醫生在南非開普敦駕車時，不慎駛錯方向，誤闖當地示威地帶。南非官員稱，當時正有的士司機發起罷工抗議行動，最終演變成槍擊事件，導致5人死亡，其中一人為張醫生。

遺下妻子及2歲兒子

警方正調查這次的槍擊事件，他們指當時在一輛汽車駕駛座上發現了張醫生，惜他已中槍不治，車上還有他的妻子及兒子，母子被送往醫院接受治療。警方估計可疑人士走近他的車輛，開槍射殺他，但目前尚未逮捕任何人。

張嘉浩醫生的友人在JustGiving的眾籌網站為他發起籌款，當中寫道︰

張醫生不僅是一位受人尊敬的創傷和骨科顧問，而且還是一位親愛的朋友、一位敬業的同事和一位充滿愛心的家庭男人。

友人讚賞他為人善良、熱情，希望藉眾籌助張家度過困難時期，幫助他們應對未來的挑戰。另外，網站又提及已建立一個電子郵件地址，請認識張醫生的人士分享他生前的照片、回憶、信件和故事，這些內容將留給張醫生的2歲兒子，讓他長大後通過這些了解他早逝的父親。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳