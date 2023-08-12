【網絡熱話】搭的士西隧過海遭收$85附加費　港男車內與的哥對質掀罵戰

▲ 搭的士西隧過海遭收$85附加費，港男車內與的哥對質掀罵戰。

的士胡亂收費常為人詬病！近日網上瘋傳有乘客不滿的士司機亂收附加費而理論的影片，該名聲稱於過海的士站上車的男乘客，於隧道中多次質問司機為何收取85元附加費，因為過海的士不應收取回程費，而且自三隧分流後，的士過海一律只收25元隧道費。但對於乘客的多次質疑，司機雖然解釋得口窒窒，但卻一直堅持沒有問題。

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有關短片共有兩段，均為男乘客從的士後座拍攝，第一段拍攝時，的士正於過海隊道行駛，車錶車費正顯示約40多元，惟旁邊的附加費卻顯示85元，男乘客因此十分不忿並大聲地開始跟司機理論，「係咪西隧過海呀我？你做咩同我計85蚊？」而中年的的士司機則回應「60蚊過海」、「25蚊附加費」。

不過，對於司機解釋，男乘客顯然並不受理，更以自己於過海的士站上車，指過海的士不應收取回程費駁斥對方，「附加啲咩呀」、「你過海的士冇返轉頭嗰個位㗎嘛」、「你冇理由計85」。惟司機卻未有正面回應，只是一直自說自話般，指「即係話60蚊隧道費，25蚊附加費」。男乘客期間質疑司機是否以為他是遊客而「劏客」，但司機則表示沒有。

至第二段短片時，的士已經駛出東區走廊的出口，車錶車費已跳至111.7元，不過二人主要為85元的附加費爭執不斷。乘客指遂提出到警署解決，司機就回應「係呀，去差館」。乘客繼續罵道「我第一次遇到咁嘅人」、「你仲講到好似我錯」、「我本來都諗住放過你呀，我畀咗兩次機會你呀」，而司機則回應「我唔使你放」。影片至此結束。

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事實上，自3隧分流後，根據運輸署於2023年8月2日生效的「的士收費詳情」，市區的士行駛海底隧道、東區海底隧道及西區海底隧道均收費25元，回程費同樣為25元。如果乘客於過海的士站上車，乘客則不需要支付回程費。

影片曝光後，有網民指司機老糊塗，「呢個司機，糊塗就梗㗎啦！」。不過，亦有人指司機「扮癲扮傻」，「點計都唔會85啦」。

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責任編輯：羅嘉欣