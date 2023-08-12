【電眼影帝】謠傳梁朝偉秘戀內地女星程瀟　全無證據卻指偉仔背妻出軌兼有私生子

6月才迎來61歲生日的影帝梁朝偉與劉嘉玲結婚15年，兩人愈見恩愛，婚後的梁朝偉亦鮮有傳緋聞，惟近日內地有報道梁朝偉出軌的傳聞，雖然內容沒任何實際證據，似「老作流料」一則，但卻已成為網民熱話後，再引起本地以至台灣媒體報道！

其實早在今年5月，內地有媒體所謂報道指，梁朝偉偷食小36歲的內地女星程瀟，並稱去年二人被拍得一起逛街，女方更為偉仔誕下私生子，而偉仔更於日本買樓給程瀟，甚或指偉仔太太劉嘉玲往日本捉姦。

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▲ 61歲的梁朝偉近日爆出緋聞。（取自instagram）

沒有實際證據

事實上各傳聞亦未有證據，而且梁朝偉跟程瀟沒合作過，正一「大纜都扯唔埋」，而「劇情」甚誇張有如作文。

不過網民因此對偉仔的緋聞議論紛紛，有網民表示若偉仔真的背妻出軌，確實令人憤怒；但有網民力撐偉仔，覺得他可選擇自己的生活方式，支持他有私生子。同時也有網民指，傳聞實在太假，一笑置之。

▲ 緋聞主角是內地女星程瀟。（取自微博）

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與曼玉緋聞最轟動

其實梁朝偉甚少傳出緋聞，最轟動的莫過於早年跟張曼玉的緋聞，兩人當年合作《花樣年華》而傳撻著。

至於程瀟7年前以女團「宇宙少女」身分於韓國出道，其後返回內地發展，演出偶像劇《你微笑時很美》和參與綜藝節目，另外程瀟跟內地男星王一博屬同一公司，兩人曾傳出戀聞。

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