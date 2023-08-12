【家用問題】丈夫收入多5倍拒按比例俾家用　在職港媽憂難付3孩國際學校學費

▲ 丈夫收入多5倍拒按比例俾家用，在職港媽憂難付3孩國際學校學費。

家用問題不時引發家庭紛爭，近日有在職港媽在網上討論區分享，丈夫收入比她多5倍，夫妻計劃生育3名孩子，為了子女可以入讀國際學校及海外升學，她正儲備教育費。港媽因而要求丈夫按比例俾家用，卻遭對方拒絕，令她擔心家庭支出問題。

該名30多歲的港媽與丈夫育有一女，現懷有第二胎。她在「親子王國討論區」，以「家用問題，求意見」為題發帖，表示自己月入6萬多元，而同齡丈夫收入不固定，整體收入比她高4至5倍。她每月交出1.5萬元家用，丈夫則俾3.9萬元家用。

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丈夫寧將錢投資不加家用

港媽指丈夫堅持讓子女由幼稚園起就讀國際學校，她亦有意將來安排子女去海外升學，但丈夫不同意。由於第二胎是女兒，丈夫想要第三胎追仔。她感到苦惱︰

三個小孩讀國際學校的話，學費是驚人的。倘若家中出現突發事情，單靠我一人之力，支付三孩的國際學校學費及家庭開支，是不太可能的。

她想趁現在收入不錯，跟丈夫按比例俾家用，做好儲備以作不時之需。她現在將月薪約25%作家用，因此認為丈夫也應交出約25%作家用，「如我付$15,000家用，他應付$60,000-75,000 。」不過丈夫不同意，罵了她一頓，還指她應付更多家用。她大呻︰

佢話拎去投資，好過放喺家用個pool度。學費都係家用pool度出，長遠落去一定唔夠用。

為了家用及其他家庭問題，港媽曾見社工，當時社工覺得按收入比例支付家庭及子女開支是合理的。她指丈夫不肯見社工，「仲話我黐線」。

網民︰搵咁多錢都有錢銀煩惱

不少網民提供意見，建議港媽夫妻平心靜氣傾談，留言「列晒條數出嚟就知合唔合理，傾唔掂仲講咩第三胎」、「你哋嘅家庭收入已經比好多家庭好好多，唔值得為錢嘈交」、「搵咁多錢都有錢銀煩惱，結婚生仔真係唔係講愛」、「咁如果第三胎都係女呢？繼續生？」。

有女網民分享，她比丈夫人工高4至5倍，兩名子女都讀國際學校。如她有事無收入，丈夫的收入不足以維持子女的學費及開支。她表示︰

我哋有好多後備方案，亦有其他被動收入，假如我不在，佢賣咗啲物業都可以俾小朋友讀到畢業。

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責任編輯︰王明芳