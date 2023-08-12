【健康飲食】 註冊營養師精制定美味健康餐 最啱減磅增肌素食者

英國標誌性美食品牌 Pret A Manger 為推動健康飲食文化，即將於 2023 年 8 月 14 日至 9 月 8 日推出全新的 5＋2 健康午餐系列「乜都同你計」，無論是想增肌的人士或健身愛好者，抑或想多吃素少吃肉的人士，都迎合你不同的需要。近年越來越多研究顯示，腸道健康與情緒息息相關，因此要改善心情，應該先從飲食著手！

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無添加味精及人造色素

貫徹品牌的綠色生活理念，營養午餐均以豐富多樣的優質食材每日新鮮製作，全無添加味精及人造色素，讓顧客可安心享用。每餐更附有卡路里、碳水化合物、蛋白質及脂肪含量等重要營養資訊，營養攝取量一目了然，有助顧客實踐均衡飲食。由註冊營養師精心制定三大主題的美味營養午餐，分別是：Protein Lover （肌不擇食餐）、Happy Gut（道道暢通餐）及 Flexitarian （隨心所肉餐）。此三款限定健康午餐系列將於每日早上11時至下午2時供應，藉此推廣每日健康飲食的習慣。

▲ 「道道暢通餐」(左)及「肌不擇食餐」適合不同需要的人士，任君選擇。

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