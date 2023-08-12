【大灣區】港鐵周一將推「靈活行」　一天可改票3次靈活變更行程

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

運輸及物流局局長林世雄今日（12日）發表網誌，交代近期各口岸出入境人流，並就實際情況優化各項政策和措施，便利市民和旅客更頻繁地往來香港和內地。措施包括港鐵公司將於星期一（14日）推出「靈活行」，令往來香港西九龍及福田站的短途乘客可以更有彈性地安排自己的行程。

林世雄指，全面通關以來，每日經陸路口岸出入境的人次不斷攀升，由2月初的40多萬人次至上周末的超過80萬人次。

踏入暑假，因應香港和內地人員流動日益頻繁，港鐵公司將於星期一推出「靈活行」，令往來香港西九龍及福田站的短途乘客可以更有彈性地安排自己的行程。在新安排下，往返香港西九龍站與福田站的乘客可以因應個人需要，透過手機應用程式、自助售票機或車站票務櫃位等不同渠道，更改車票以轉乘同一天來往西九龍與福田站的指定車次最多3次，費用全免。此外，港鐵公司於往返西九龍站與福田站的指定車次推出「無預留座位」，俗稱「企位」，以減低乘客因「無位」而未能成功更改票的情況，讓乘客可以更靈活變更行程。

「靈活行」現階段只可由往返西九龍站與福田站的車次（包括福田作為中途站的班次），改乘38班指定的班次（以西九龍站及福田站為始發/終點站的車次，不包括以福田為中途站的班次）。乘客如錯過了原定班次，都可以透過「靈活行」轉乘其他前往西九龍或福田站的列車，但不能遲於原定班次開車後1小時，亦不能遲於改乘列車開車前的15分鐘。

除鐵路人流，貨物的互聯互通亦不斷深化。大橋澳門口岸跨境貨物轉運站本周初開始投入運作，共有20個貨車泊位，全日24小時運作，突破港澳跨境貨運一直以來主要依靠海運的模式。

香港貨車可經大橋到澳門口岸轉運站交收貨物，並可同時將澳門輸港的貨物運送回港；而澳門貨車經大橋來港後可前往位於香港國際機場的物流設施交收貨物，並可同時將香港輸澳的貨物運送回澳門。

香港貨車經大橋前往澳門口岸轉運站裝卸貨物，將獲免除澳門商業稅務登記及澳門行車稅；而司機亦無需申領澳門駕駛執照。每日香港貨車赴澳上限初期訂為約400架次。

林世雄表示，港澳兩地的陸路貨物運輸更便捷和高效，除了有助本港各行業的生意發展，亦可惠及全港巿民。他又強調，大灣區發展潛力龐大，當局會繼續通過不同層面的工作，積極推進大灣區建設，推出更多便利大灣區人員和貨物互聯互通的政策措施，支持香港居民和專業人士到大灣區內地城市居住、工作及創業，以及支持香港企業和優勢產業用好大灣區的發展機遇，同時協助大灣區內地城市開拓國際市場，發揮香港「引進來、走出去」的角色。

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責任編輯：黃穎津