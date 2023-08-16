【HPV】本港科創公司醫療新突破 尿液可檢測子宮頸癌

世界衛生組織指出95%的子宮頸癌病例均由HPV引致，而感染HPV後15-20年發展成子宮頸癌機率很高，免疫系統較弱的女性則只需 5-10年。香港衛生署2023年4月更新指引，建議從傳統柏氏抹片改為靈敏度較高的HPV 檢測作為。而近日有藥廠推出全球首創的 PHASiFY™尿液濃縮技術，可一次性全面檢測27種致癌的HPV病毒，減低患上超過95%子宮頸癌的風險，準繩度更高達98.9%。

突破傳統HPV和抹片檢測

相達生物科技研發的PHASIFY™專利技術及《2022年度技術》牛津納米孔 DNA定序技術 (第三 代 NGS 定序技術)加持，INDICAID™ 妥析T™HPV尿液測試突破，準繩度更高達98.9%傳統HPV和柏氏抹片檢測的局限性，準確度媲美子宮頸/陰莖拭子檢測，一致性達98.9%。

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全球首創的 PHASiFY™尿液濃縮技術，優點是突破待測樣本中的目標檢測物含量非常少的問題，能夠處理大量尿液樣本，並將其目標檢測物高效濃縮，提取樣本中微量的目標檢測物能力超越行業黃金標準 10 倍，檢測靈敏度因而大大提高。而牛津納米孔 DNA 定序技術，是使用嵌入高科技電子設備中的納米孔(納米級別的小孔)進行精確的分子分析，能夠高度精準揪出目標基因資訊。

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27種常見的HPV無所遁形

這種尿液測試技術，可一次性全面檢測27種HPV病毒，減低患95%子宮頸癌的風險，包括14高風險的HPV病毒︰16,18,31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,56,58,59,6668，這些持續感染可引致子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌等。另外13種低風險的HPV病毒則包括6,11,26,30,34, 53, 67, 69,70, 73, 82,85,97:HPV6、11，則可引致生殖器疣(俗稱椰菜花),一般出現在陰莖的包皮系带、陰莖冠溝、尿道出口、肛門、陰道出口、 陰唇、陰道及子宮頸；其餘低風險 HPV同屬2A及2B類致癌物。

此外，這種尿液測試，是利用生物數據分析，能高度準確檢測出超過100種HPV病毒基因，並根據世界衛生組織公佈有關常見引致子宮頸癌的27種HPV病毒，精準分析這些病毒基因的陽性及陰性反應。檢測結果跟進5個工作天內，經手機短訊發出電子化驗報告。若測試結果為陽性，會為患者免費安排一次柏氏抹片檢查(只適用於女性),讓患者進一步了解子宮頸細胞有否出現變異。

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