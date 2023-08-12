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【灣區藝人】陳嘉佳拎電飯煲掃街喪食　細細粒興奮：碳水加碳水很滿足

娛樂 12:53 2023/08/12

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

「細細粒」陳嘉佳早年轉戰內地發展，做直播帶貨狂吸金，因而闖出名堂，肥嘟嘟的身型成為陳嘉佳的標記，高峰期她曾直迫300磅。

去年4月，細細粒開始減肥更明顯見成效，一年激減近80磅的細細粒兩個月前於社交平台晒幼腿，獲網民們大讚索！不過成功瘦身的細細粒日前出動「搵食」，似乎將減肥計畫放一旁。

【明星減肥】陳嘉佳做「吃播主」體重直迫300磅　細細粒一星期激減19磅晒幼腿

陳嘉佳早前於杭州逛夜市！（抖音截圖）

電飯煲當餸盒

細細粒於抖音分享一段影片，片中她於杭州夜市「掃街」，最特別是她拎著一個電飯煲，煲內有半大煲白飯，她說：「要挑戰一煲米飯行夜市。」令旁人為之側目呀！

只見細細粒行了五個攤檔「點餸」，她先買了一份五花肉，之後再買下三隻雞肶，之後到另外的攤檔買魷魚、肥腸包大蔥和拇指煎包。

細細粒更大叫店主把食物放入電飯煲：「阿姨，放這裡」，只見食物份量極多，嚇窒網民，期間貪吃的細細粒忍不住偷食，食相十分豪邁。

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【娛圈富婆】細細粒晉身人氣吃播吸金力強　陳嘉佳面容憔悴令網民憂心　

網民憂心細細粒健康

細細粒直言把減肥計劃擱置，她開心說：「碳水加碳水肯定很滿足。」

最後她坐於其中一店舖開餐，只見她把飯餸肉攪勻，或者天氣太悶熱，細細粒頂唔順說：「杭州的天氣真的太熱了，Vivian還是拿回家開著空調吃夜消吧。」

最新影片推介：關嘉敏專訪

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網民看過短片之後，估計細細粒在推介電飯煲，當中留言包括：「夜市溜電飯煲應該可以引一波潮流」、「像提個手提包一樣」等。

由於細細粒吃的均是肉類為主，網民勸她小心飲食，當中他們寫道：「全是肉我吃不下，沒青菜看見都想yue」、「少吃一點對身體不好」、「注意飲食結構，健康很重要」

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