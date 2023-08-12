【罕見病】罕病男甫出世即遭親生父母遺棄　感激養母不離不棄︰她是天使

▲ 罕病男甫出世即遭親生父母遺棄，感激養母不離不棄。

親娘不及養娘大，似乎正正是因患罕見病被父母拋棄的這位英國男子寫照！現年38歲的他，因患罕見的「崔契爾柯林斯症候群」（Treacher Collins Syndrome），外貌異於常人，令他甫出生36小時便被父母遺棄在醫院。即使如此，他20多年後，亦一度嘗試聯絡親生父母時，卻僅獲一封冷淡的回信，更表明不想再與他有任何接觸。不過，慶幸的是，在他的成長過程，他身邊一直有一位將他視如己出的養母陪伴在側，令他十分感激。

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根據《每日郵報》報道，因患有「崔契爾柯林斯症候群」，一種會阻礙人類面部的骨骼和組織正常發育的疾病，於1984年Jono Lancaster僅出生36小時，他的父母就將他獨自拋棄在醫院，他亦因此被送到福利機構，並遇上了改變他命運的養母Jean Lancaster。儘管Jean當年只是一位擁有兩孩的單親媽媽，生活不算富裕，但她仍決定於1990年將5歲的Jono正式收養。

我一直知道我是被領養的，每年5月18日我們都會舉辦派對慶祝，我會告訴我的朋友『我的父母選擇了我』。

Jono表示因為自己奇特的外表，中學時期亦遇過不少人嘲笑，他亦曾為此自卑，並抗拒照鏡。慶幸周邊人一直在他身邊鼓勵，加上在一個充滿愛的家庭成長，令他最終成功重拾自信心，並找到女友。因此至20多歲時，他決定主動

聯絡親生父母，希望與對方分享生活點滴。但事與願違，其父母僅以一封署名信回覆Jono，更稱不想往後再與他有任何接觸。

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Jono表示曾因此大受打擊，不過卻沒有因此一蹶不振，為了協助更多同路人，他更於於2019年成立「愛我愛我的臉基金會」。他現時不但是一位模特兒、更是作家和勵志演說家，最近亦出版了一本新書《並非所有英雄都披著斗篷》。對於自己的種種成就，他均歸功於一直對他視如己出的養母。

我的媽媽是英雄……她一直陪伴我，我正在努力像她支持我一樣，支持其他人。

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責任編輯：羅嘉欣