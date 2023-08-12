【功課壓力】10歲男童不忿沒做功課被母責罵　離家出走去警局訴苦︰送我入孤兒院

現在的小孩子十分早熟，小小年紀稍遇不如意就找警察出頭，的確令人哭笑不得。內地有一名10歲男童，因為沒做完功課被媽媽責罵，他竟因此而跑到警局，更聲稱自己被「趕出家門」，向警察叔叔告狀，要求對方安排他入孤兒院。不過暖心的警察叔叔不但沒責備他，反而循循善誘，在警察開導下，男孩終於想通跟隨父親返家。

綜合內地傳媒報道，重慶一名10歲的男童因被母罵，於是獨自跑到警局要求被送入孤兒院，全程被警局的監視器拍下。影片中見到身穿藍色衣服的男童站在警局門前，氣憤地向警察哭訴因為沒做完功課，被媽媽罵了幾句兼趕出家門。

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沒做完功課成被罵導火線

暖心的警察帶男童入警局，兩人齊齊坐在旁邊的長櫈上，警察見男童情緒激動，不斷好言相勸，男孩表示因為母親罵他及趕他出家門，所以他要求警察安排，送他去孤兒院。此話一出，警察頓感哭笑不得，再問清楚母親為何責罵他，男童才透露因為沒做完功課和媽媽吵架，自己一氣之下就跑了出來。

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暖心警察耐心聽完男孩「告狀」後，一邊好言相勸，一邊詢問了男童父母的電話，通知了家長來接回兒子。媽媽指沒想到兒子被責罵幾句就突然「離家出走」，爸爸則趕到警局接回兒子，男孩也想通跟爸爸回家。

有關影片在社交平台廣傳後，有網民指現在的孩子太令人無語，應該給他一個教訓︰「警察應該把他留在拘留室，只提供飲用水、白飯或麵包」、「就試試進去孤兒院，一定大喊我要媽媽」、「送他進去，去了才會珍惜」。

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責任編輯︰王明芳