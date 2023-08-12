【星二代學校】湯怡麥秋成2歲女N班入學　讀星級幼稚園全年學費8萬

▲ 湯怡與麥秋成的2歲女兒讀N班。（facebook圖片）

9月新學年將至，有部分幼稚園在8月率先開學，或提前讓新生上學適應。藝人湯怡與丈夫麥秋成的2歲女兒亦入讀N班，這對新手父母為女兒揀選了星級幼稚園，該校有不少星二代學生及舊生。眼見女兒入學，為人母的湯怡表示既感動又感觸。

湯怡與排舞師麥秋成於2021年2月結婚，同年6月誕下女兒麥紫喬（麥QQ），轉眼已經2歲。湯怡為人母後，工作以外幾乎都親力親為照顧女兒，她不時在社交平台分享一家三口家庭照，大曬婚後的幸福生活。

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湯怡憶升小一喊足一個月

日前湯怡在社交平台發文表示「感動又感觸」，因麥QQ返學了。她指自己小時候很黏媽媽，只要媽媽不在視線範圍內，她便會喊到拆天，「最經典係升小學一年班喊足一個月」。她自覺幼時極度缺乏安全感，又或許因分離焦慮症而起。湯怡寫道︰

而家會明白鼓勵紫喬行出第一步嘅重要性，細膽我哋就俾個膽你，我哋一齊學習。學嫲嫲話齋，呢條路由你自己行喇！

湯怡分享多張麥QQ穿上校服的照片，還有上課花絮，可見她安排女兒入讀星爸媽追捧的國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten，下稱St. Cat）。成為St. Cat新生的麥QQ穿上校服很可愛，上課時亦很專心，似乎上學生活適應得不錯。

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St. Cat英文教學聞名

St. Cat的校長黃淑恒及校監陳以蘭曾接受TOPick訪問表示，該校以英文教育課程聞名，校內英文課程主要由資深英文老師編寫，當中更有由英文老師研製英語拼音（Phonics）教學方法，讓學生學會自己拼字，明白書本上的內容，提高閱讀的興趣。

陳以蘭校監指出，由編製教材至實行課堂內容，資深英文老師均會全程仔細監測。學校在開校時已有Phonics教學，積累有50年歷史，每年作更新修訂，緊貼學生所需。

St. Cat在紅磡及九龍塘均設有校舍，紅磡校為2至3歲幼兒而設，九龍塘兩校舍則提供幼稚園課程。St. Cat設有英粵班和英普班，教學強調中西文化糅合，奠定學生的兩文三語基礎。老師們亦研製了一套中文圖像法，將情景、中文典故形象化，學生容易吸收，學會認字寫字。

根據學校網頁資料顯示，PN（幼兒預備班）2021-2022年度學費為$82,797，至於2022-23年度K1學費為$70,433，而K2及K3則為$76,615，同分11期繳交。

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責任編輯︰王明芳