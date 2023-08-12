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【梁朝偉出軌】謠傳偉仔偷食無損嘉玲心情　「被小三」程瀟用4個字回應傳聞

娛樂 13:11 2023/08/12

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今年61歲的影帝梁朝偉與劉嘉玲結婚15年，兩人一向恩愛，可是約在5月內地近日以「梁朝偉日本產下私生子氣壞劉嘉玲」為題指偉仔出軌。

當中內容指，他偷食年紀小36歲的內地女星程瀟，更聲稱去年二人被拍得一起逛街，女方為偉仔誕下私生子，而偉仔更於日本買樓給程瀟，甚或指偉仔太太劉嘉玲往日本捉姦。

【電眼影帝】謠傳梁朝偉秘戀內地女星程瀟　全無證據卻指偉仔背妻出軌兼有私生子

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程瀟回應傳聞

可是一切所謂報道沒有實際證據，「劇情」誇張似作文，不過引起網民討論，到近日引來香港及台灣媒體報道。

而大多網民都認為此傳聞假得太離譜，因為梁朝偉與程瀟沒有工作上任何作，認為只是謠言：「既然被拍到，那圖片呢？」、「說程瀟是他女兒都比這可信一點」等。

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至於「被小三」的程瀟出生於深圳，在2016年以樂華娛樂與韓國STARSHIP娛樂旗下女子組合宇宙少女成員，發行首張迷你專輯《WOULD YOU LIKE?》出道，在隊內擔任主領舞，在今年3月退團以個人身份發展。而她在內地有不少代言廣告，頗受歡迎

在今晨（8月12日），程瀟於官方微博轉貼與梁朝偉緋聞的相關報道截圖，並以「假得離譜」4個字作回應，否認傳聞。

劉嘉玲昨日在社交平台上載自拍照。

無損劉嘉玲靚心情

至於見慣風浪的嘉玲姐當然不當此類新聞放在心上，昨日（8月11日）於個人IG上載一張戶外跑步時，在花下的自拍照。

她寫道：「黃昏，驟雨之後慢跑，一路上可以清晰的聞到淡淡的青草、花香和泥土味。」相中的嘉玲充滿笑容，沒被謠傳影響心情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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