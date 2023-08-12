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【好人好事】家中沖涼椅生鏽7旬婆婆憂年邁母出意外　熱心男義工忍酷熱免費裝新椅

健康 14:12 2023/08/12

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家中沖涼椅生鏽7旬婆婆憂年邁母出意外，熱心男義工忍酷熱免費為長者裝新椅。

助人為快樂之本！有好心男義工得知有行動不便的年老母女家中沖涼椅已經生鏽，即二話不說，不但為她們買新椅子，更忍耐著酷熱天氣，主動上門安裝，成功為她們解除困擾多時的家居安全問題。

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【活得健康啲】書包過重姿勢不當恐傷脊椎　脊醫教4招挑選指南+揹書包正確姿勢

社企「銀杏館」於本月9日在Facebook發帖，指一直與年老母親相依為命的七旬容婆婆（化名）早前專程到轄下的中心求助；指家中專門給母親使用的沖涼椅已經生鏽，擔心她洗澡時會發生危險，故想問中心職員可否上門維修。

待得知容婆婆家中苦況後，一向熱心的男義工阿偉遂決定伸出援手，儘管天氣酷熱，但他仍然不介意上門，汗流浹背地於廁所為兩老免費更換新的沖涼椅。由拆去嵌在牆上的舊沖涼椅，至將新椅重裝上牆，看似簡單的工序，卻花了近一小時才完成。中心職員因此亦於帖文讚揚道：

無私的付出既舒解了婆婆鬱結，同時也讓她重拾久違的歡顏。阿偉，豈能不為你拍掌鼓勵。

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帖文曝光後，不少網民紛為阿偉的義舉讚好，「好人一生平安」、「好心有好報」、「施比受更為有福」。

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責任編輯：羅嘉欣

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