【星二代】詠渝與《天梯》陳豪重聚　林子博女兒愛跳Kpop有潛質入行

前TVB娛樂新聞台主播林子博前年8月一家三口移民英國，趁近日放暑假，林子博早前帶同一對子女返港，跟親友相聚之外，日前林子博更返舊東家TVB探朋友。

當中大女林詠渝年幼時參演多部劇集，可說是著名的小童星，日前林詠渝跟爸爸去電視城，跟11年合作過拍劇的陳豪相遇。

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▲ 林子博一家三口返港探親。（取自instagram）

詠渝重遇「牛屎叔叔」

林子博於社交平台分享「當年今日」對比照，當中她寫道：「當年今日，詠渝重遇劇集《天梯》的牛屎叔叔。」當年詠渝於《天梯》裡飾演張可頤細女，兩人更有不少對手戲。

林詠渝自四歲起當童星，2009年首次拍攝廣告，其後她參演多部電視劇和電影，當中包括《我的如意狼君》、《東坡家事》和《公公出宮》等，於《我的如意狼君》中扮演周麗淇角色「徐芯」童年版，其戲份不少呢。

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喜愛K-pop文化

現年18歲的詠渝已長大成人，喜愛Kpop的詠渝喜愛分享跳舞片段，即使返港探親，詠渝未有因而疏於練習。

子博日前於社交平台分享女兒練舞片段，當中寫道：「回港渡假不停學@進修旅程。#詠渝係勤力嘅 #我家的小女神」

▲ 林詠渝返港不忘練舞。

另外詠渝完全遺傳了亡母的靚樣，眼大大樣子可愛，未知會否步爸爸後塵入行。去年11月，子博將詠渝於學校表演跳舞的片段上載IG，只見在台下欣賞的子博大為感觸。

當中他表示：「雖然呢一年適應英國生活唔容易，但今日去詠渝學校睇佢演出之後，見佢喺舞台上表演時流露出嘅快樂同自信！回想過去一年所面對嘅困難，真係乜都已經抵返晒！絕對值得！#你快樂就好 #向夢想進發。」

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