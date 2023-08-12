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【破毒強人x寵愛Pet Pet】陳豪周嘉洛《獎門人》大激鬥　林夏薇扮「扯線公仔」騷演技

娛樂 14:05 2023/08/12

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《獎門人開心Party感謝祭》

TVB特備節目《獎門人開心Party感謝祭》於今晚（8月12日）8點半翡翠台播出，今集「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、金剛、麥美恩和林秀怡任主持。

至於兩隊嘉賓陣容來自兩線熱播劇《寵愛Pet Pet》和《破毒強人》，「寵愛Pet Pet」隊有林夏薇、周嘉洛、徐榮、黃子恆、古佩玲和何沛珈，「破毒強人」隊有陳豪、蕭正楠、何廣沛、張曦雯、郭柏妍和朱智賢。一眾主持今集以Hit爆Barbie造型亮相，搞笑又搶眼。

嘉樂畀金剛Chur到眼泛淚光

今集「開心無敵傳紫菜」搞搞新意思，除傳紫菜還會傳藝人照片，其中傳到金剛的照片時，蕭正楠搞鬼地將照片掉在地上並狠狠地用腳踩，惹來金剛投訴：「點解要咁對我，我都仲未『屎』，你唔可以咁踩我！」場面搞笑。

之後，金剛獲安排與錢嘉樂、阮兆祥傳紫菜，被金剛Chur爆的錢嘉樂眼泛淚光，相當可憐。

金剛與錢嘉樂傳紫菜。

此外，今集有新Game「開心無敵一齊吹」登場，玩法是每隊各派出一名隊員出賽，鬥快將管中物件吹進對方口中為之勝利。

這環節笑料十足，蕭正楠決戰徐榮時，徐榮不用一秒鐘便將水曱甴吹進蕭正楠口中，被嚇窒的蕭正楠咬着水曱甴呆站原地；陳豪決戰周嘉洛同樣有睇頭，好勝的陳豪吹到面都紅晒，最後成功將蟬吹進嘉洛口中，向來玩得的嘉洛更直接將蟬食落肚，相當犀利。

陳豪決戰周嘉洛

周嘉洛神乎其技

是集雲集一班好戲之人，玩「開心無敵以訛傳訛」時大晒好演技。

當中視后薇薇演繹「扯線公仔」和「十號風球」時相當神似，睇到大家拍爛手掌。

之後，嘉洛大放笑彈，扭身扭勢兼拉高上衣演繹「脫衣舞孃」，表現搶鏡；張曦雯則拋低女神包袱扮「便秘」，場面搞笑。

「開心無敵口噏噏」同樣爆笑連場，輪到嘉洛估時，他竟連極度翹口的「奶奶拉筋拉親條肋骨，唔知飲碗雞龜湯嚟做乜」都估到，簡直神乎其技。

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撰文 : TOPick柴犬出動

寵愛Pet Pet 破毒強人 獎門人 曾志偉 金剛 錢嘉樂 周嘉洛 陳豪 林夏薇 電視劇

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