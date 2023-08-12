【網上情緣】相識數月遠赴美國見男網友　47歲內地女離奇失蹤警揭男方背景

▲ 47歲內地女子赴美國見男網友後離奇失蹤。（網上圖片）

網上交友要小心！內地一名47歲女子在網上認識一名男網友數月，即帶上數千美元遠赴美國見對方。女子到達美國後曾向家人報平安，可是不久後便失去聯絡，離奇失蹤。其家人朋友向美國警方求助，警方亦揭露了同遊男子的背景。

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據《世界新聞網》報道，現年47歲的失蹤女子金芳（Fang Jin）來自廣東，懂得一些英語，於網上結識了一名白人男網友數月後，決定到美國跟對方見面。她在7月14日搭乘飛機到洛杉磯，翌日到了棕櫚泉（Palm Springs）會合男網友，她曾將與男網友一起的照片傳給親友。

▲ 金芳帶上數千美元到美國見男網友（左）。（網上圖片）

同遊男網友為退伍軍人

不過，7月22日，金芳與家人的聯絡突然中斷，她的社交平台亦停止更新，直至7月25日家人與她完全失去聯絡。金芳的家人擔心她遭遇不測，她的女兒心急如焚，在網上發出尋人啟事，希望在美華人能協助尋找母親。其友人亦在眾籌網站籌款，籌款目標是一萬美元（約7.8萬港元），希望將款項給予提供線索的人士。

協助尋人的華人崔女士指出，金芳曾向友人表示，要與男網友去約書亞樹公園遠足，其後卻失蹤了，她最後一次露面是7月21日在Morongo Valley附近。金芳失聯後，友人向聖伯納汀諾縣警局報警，警方已介入調查並發布出尋人啟事。

▲ 直至7月25日家人與金芳完全失去聯絡。（網上圖片）

警方調查發現，監控器在7月22日於Thermal地區拍到有關男子的藍色車輛，同時在7月24日追蹤該名男子手機活動在聖地牙哥縣縣屬地Julian地區，直至7月30日上午便處於失聯狀態。警方指與金芳同遊的男子是52歲的John Root Fitzpatrick，身高5呎8吋，蓄黑色頭髮，並透露他是一名退伍軍人，有犯罪前科。

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責任編輯︰王明芳