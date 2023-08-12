  • 30°C
香港時間 : 2023812日 (週六) 17:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上情緣】相識數月遠赴美國見男網友　47歲內地女離奇失蹤警揭男方背景

親子 16:27 2023/08/12

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

47歲內地女子赴美國見男網友後離奇失蹤。（網上圖片）

網上交友要小心！內地一名47歲女子在網上認識一名男網友數月，即帶上數千美元遠赴美國見對方。女子到達美國後曾向家人報平安，可是不久後便失去聯絡，離奇失蹤。其家人朋友向美國警方求助，警方亦揭露了同遊男子的背景。 

最新影片︰

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】預防妊娠糖尿病全方位飲食指南　5大法則避開食物陷阱穩住血糖

據《世界新聞網》報道，現年47歲的失蹤女子金芳（Fang Jin）來自廣東，懂得一些英語，於網上結識了一名白人男網友數月後，決定到美國跟對方見面。她在7月14日搭乘飛機到洛杉磯，翌日到了棕櫚泉（Palm Springs）會合男網友，她曾將與男網友一起的照片傳給親友。

金芳帶上數千美元到美國見男網友（左）。（網上圖片）

同遊男網友為退伍軍人

不過，7月22日，金芳與家人的聯絡突然中斷，她的社交平台亦停止更新，直至7月25日家人與她完全失去聯絡。金芳的家人擔心她遭遇不測，她的女兒心急如焚，在網上發出尋人啟事，希望在美華人能協助尋找母親。其友人亦在眾籌網站籌款，籌款目標是一萬美元（約7.8萬港元），希望將款項給予提供線索的人士。

協助尋人的華人崔女士指出，金芳曾向友人表示，要與男網友去約書亞樹公園遠足，其後卻失蹤了，她最後一次露面是7月21日在Morongo Valley附近。金芳失聯後，友人向聖伯納汀諾縣警局報警，警方已介入調查並發布出尋人啟事。

直至7月25日家人與金芳完全失去聯絡。（網上圖片）

警方調查發現，監控器在7月22日於Thermal地區拍到有關男子的藍色車輛，同時在7月24日追蹤該名男子手機活動在聖地牙哥縣縣屬地Julian地區，直至7月30日上午便處於失聯狀態。警方指與金芳同遊的男子是52歲的John Root Fitzpatrick，身高5呎8吋，蓄黑色頭髮，並透露他是一名退伍軍人，有犯罪前科。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【網戀受騙】癡情女網戀「新加坡吳尊」　拍拖兩周赴當地俾驚喜結局超慘
11:12 2023/07/14
【網戀受騙】癡情女網戀「新加坡吳尊」　拍拖兩周赴當地俾驚喜結局超慘
【網戀騙案】「太子爺」教用App投資賺錢　單親媽網戀被騙$2200萬
15:00 2023/06/05
【網戀騙案】「太子爺」教用App投資賺錢　單親媽網戀被騙$2200萬
【網戀詐騙】48歲舅母用變聲器扮正妹 癡情男網戀6年花光身家被騙161萬
16:36 2023/04/25
【網戀詐騙】48歲舅母用變聲器扮正妹 癡情男網戀6年花光身家被騙161萬

你可能感興趣

【網戀受騙】癡情女網戀「新加坡吳尊」　拍拖兩周赴當地俾驚喜結局超慘
11:12 2023/07/14
【網戀受騙】癡情女網戀「新加坡吳尊」　拍拖兩周赴當地俾驚喜結局超慘
【網戀騙案】「太子爺」教用App投資賺錢　單親媽網戀被騙$2200萬
15:00 2023/06/05
【網戀騙案】「太子爺」教用App投資賺錢　單親媽網戀被騙$2200萬
【網戀詐騙】48歲舅母用變聲器扮正妹 癡情男網戀6年花光身家被騙161萬
16:36 2023/04/25
【網戀詐騙】48歲舅母用變聲器扮正妹 癡情男網戀6年花光身家被騙161萬
家庭關係 網絡熱話 美國

最高瀏覽

【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【移英兩難】年屆60父母欲移英開展新生活　仔女縮沙要留港陷兩難
13:58 2023/08/11
【移英兩難】年屆60父母欲移英開展新生活　仔女縮沙要留港陷兩難