【有片直擊】 登山團隊為征世界第二高峰　見死不救搬運工惹抨擊

▲ 登山團隊為征世界第二高峰，見死不救搬運工惹抨擊。

為了征服高峰，有登山團隊被批評見死不救，致搬運工活活喪命。K2喬戈里峰（Qokori）是世界第二高峰，僅次於珠穆朗瑪峰，由於地勢非常險要，故又有「殺人峰」之稱。而上月27日上址便發生了一宗飽受爭議的致命事故，一名擔任搬運工的雪巴人倒在雪峰的半路上，但一群50人團隊的登山客卻被批為了登頂，竟完全放任這名雪巴人活活等死，讓他最終於山上失救而死。

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據英國《每日郵報》報道，Hassan倒地的位置，距離峰頂約400公尺，而27歲雪巴人搬運工Mohammad Hassan倒在雪峰上的畫面，亦正被其他登山客的無人機拍到。畫面可見，當時同場其實有一團約50人的登山團隊，惟幾乎沒有人有意欲嘗試拯救Hassan，每個人均正在跨過他的身體，最終他亦失救而死。

報道又指出，這登山團隊的領軍人物為37歲的挪威女登山好手Kristin Harila，而Hassan亦正正是這團隊出錢聘用的搬運工。不過，拍攝影片的奧地利登山客Philip Flämig就批評，Harila團隊很明顯是為了追求攻頂破紀錄，而選擇見死不救，他更出言諷刺道，如果今天Hassan是白人，相信有不一樣的結局，因為不少西方人將雪巴搬運工，視為「次等人」。

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Harila事後則否認團隊見死不救的說法，反指當時曾努力嘗試救人，不過由於山上情況太惡劣，團隊根本沒有能力把Hassan帶到山頂。不過，更為人詬病的是，Harila團隊在攻頂後，仍然大肆慶祝，似乎未見有為Hassan的死有絲毫傷感，有人亦批評她根本沒有把這名雪巴人的死放在心上。

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責任編輯：羅嘉欣