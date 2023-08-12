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【香港小姐2023】陳霈錤港大碩士畢業曾當教師　10號佳麗Hera獲譚俊彥讚有氣質

娛樂 16:55 2023/08/12

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今屆《2023香港小姐競選》將於本月27日舉行，今屆港姐學歷頗高，當中有5位是碩士，當中現年25歲的10號佳麗陳霈錤（Hera）為香港大學文科碩士畢業，本來任職小學教師的她，更為參加港姐辭職，全心全意投入比賽。

雖然今屆暫時以9號潘明璇（Michelle）、115號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）最為多人談論成大熱。

【香港小姐2023】16位佳麗童年照曝光　莊子璇似劉佩玥姜依宁有驚喜

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譚俊彥點名睇好

但其實10號陳霈錤也不弱，她早前在越南拍外景出席《2023香港小姐閃耀越南晚宴》，當晚嘉賓之一的視帝譚俊彥點名讚陳霈錤說：「佢個氣質令我覺得好舒服。」所以隨時有望反超前贏幾位大熱。

有學歷及氣質外，在身材方面，今年佳麗腰圍最幼是21.5吋腰圍的14號陳怡名，而之後就是2號黃泳嘉、12號梁晶晶、15號莊子璇、16號郭珮文，以及10號陳霈錤，她們的腰圍僅得23吋。

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當日，陳霈錤在越南拍泳照受訪時坦言有少許緊張，並透露有刻意減肥及忍口，拍攝前一晚更只飲咖啡頂肚：「冇食嘢，淨係飲咗杯咖啡。最滿意自己個腰窩，好少人有呢樣嘢。」

據她向大會提供資料，個人嗜好是旅遊、彈鋼琴、烹飪、游泳，而從其個人IG所見，有不少旅行照及彈鋼琴相片，此外她還有學瑜伽，至於志願是：「希望成為一個對世界有貢獻的人，能學以致用回饋社會。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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