【土地問題】內地院舍推「多代同樓」　鼓勵年輕人陪長者抵房租

▲ 內地院舍推「多代同樓」，鼓勵年輕人陪長者抵房租。(影片截圖)

內地人口持續老化，杭州濱江區民政局近日便推出「多代同樓」的養老項目，養老機構以提供免費住宿作招徠，以吸引年輕人花時間陪伴長者，達成雙贏局面。

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根據內地傳媒報道，該項目自2019年已開始試行，推出至今已有30人參與，之後將再招募約15至20人。參加者通過面試後將會與機構簽訂協議，期限1年，每月僅需繳納300元（約326.1港元）管理費，並每月陪伴老人不少於10小時。

其中一位居於養老院的史婆婆對計劃表示非常歡迎，指自己身體不好了，有年青人陪去看病，真的好到不得了，「經常來看我們，我手機不會，那時候不會，就是他們教我，給我學會的。」

濱江民政養老服務中心副主任冷梅則表示，希望項目能夠引起社會的關注，然後大家都能來關注老年人，關注他們養老生活。同時讓年輕人在社會上找到一定的定位，有一個公益的心和愛奉獻的心。

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責任編輯：羅嘉欣