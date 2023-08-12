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【COLLAR成員】許軼憶與隊友齊出埠感開心　Day四眼look出席活動：好舒服

娛樂 16:59 2023/08/12

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

Day出席眼鏡店宣傳活動。

COLLAR成員許軼（Day）日前現身旺角朗豪坊，出席眼鏡店宣傳活動。戴住眼金，都是全人手製造，使用日本著名賽璐珞材質，無論是耐用性還是獨特性俱佳，散發有獨特深度的色彩魅力，更突出造型中的質感。

會上，Day透露早前與COLLAR團員到日本拍MV及節目，當中最開心是與姊妹們齊齊出埠：「平時做嘢都會分開各有各忙，難得可以合體出外工作，雖然行程好緊密，但係就好似嗰陣參加《造星》嗰時，成班女仔圍埋傾吓偈嗰種好溫暖嘅感覺，真係好開心、好難忘！」

她更指：「佢哋個個都好照顧我，有佢哋喺度，我特別放心。」

【全日制COLLAR學院】Ivy So化身大力王劈瓦片　芯駖爆Winka鍾情陽光大隻仔

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Day屋企戴返眼鏡

大會司儀麻利問到有近視的Day平日是否多戴眼鏡？她指日常工作的時候很少戴眼鏡：「因為戴眼鏡影相嗰陣，塊鏡片好容易會反光，效果就無咁好。」

然後Day再稱：「不過喺屋企睇片㷛劇嗰陣，我就會戴返眼鏡，對眼無咁攰，舒服好多㗎。有時我喺社交平台開live都會照戴眼鏡，呢排忙於新歌及綜藝節目宣傳，難得可以好舒服咁戴眼鏡出活動，所以今日特別開心！」

難得Day以「眼鏡LOOK」出席活動，又識做地擺出多個可愛甫士，吸引半百Fans與途人們圍觀拍照，讓現場的閃光燈閃過不停。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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