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【財迷心竅】中6千萬橫財爆發連串災難 暴富男歷入獄離婚人生谷底醒悟

親子 18:49 2023/08/12

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男子一夜暴富，卻為他帶來災難。（示意圖）

一夜暴富的代價，也是利慾薰心的惡果！英國一名男子因買彩券中獎，一下子變成千萬富翁，但卻因為這一場橫財變成橫禍。他不但生活變得揮霍無度，更災難連連，甚至與妻子離婚，後來更卻因為販賣贓車被捕，鋃鐺入獄，變回一貧如洗。表面看來，男子的命運看似從天堂跌落地獄，不過，他卻表示這個經歷令他領悟到生命的真諦，逃離了財富的陷阱，正如他所言，重生後的自己是「精神億萬富翁」。

豪花買別墅飛機

據英國《鏡報》報道，英國男子萊恩（Lee Ryan）於1986年首次入獄服刑時，就曾夢想能中樂透，結果1995年他夢想成真，買樂透中了650萬英鎊（約6,500萬港元）。一夜暴富的他立即財迷心竅，豪買別墅、名車、飛機及直升機等，享受著富豪的生活。

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不過，財富卻為他帶來不少災難，萊恩曾因販賣贓車被捕，2003年又與妻子離婚，後來他與新女友移居到對方母國吉爾吉斯斯坦，但因為投資房產及生意失敗，蝕了200萬英鎊（約2,000萬港元），又被管家竊取4萬英鎊（約40萬港元）及被縱火犯燒毀了14.5萬英鎊（約145萬港元）的法拉利等等，全都是不愉快的經歷。

流落街頭長達5年

千金散盡後，2010年他身無分文返回英國，還流落街頭長達5年。但萊恩現在已重新振作，在倫敦西南部的特威克納姆（Twickenham）定居，並以室內裝潢師為業，過著低調卻充實的生活。他接受當地傳媒訪問時表示︰「現在是我最快樂的時候」。談到中彩票一事，萊恩直言是煩惱的根源︰

你會看清楚生活裡人們的真面目，甚至自己的家庭都會變得支離破碎。財富只是虛幻，就是它令你跌進陷阱。人們以為擁有東西就會過得開心，但我卻是有錢卻活得痛苦的人。

分錢給街友最快樂

現年63歲的萊恩低調地生活，內心卻感到富足，他形容自己為「精神億萬富翁」，認為除了死亡，沒有什麼比無家可歸更糟了，有時他會在帳棚裡過夜，這樣是為了提醒自己，撐過了這一切了。

他回憶有錢的經歷中，最有價值的行為是將錢分給街友︰

我曾經把裝滿現金的信封塞給街友，幫助有需要的人，這是我從財富中獲得的最大快樂。

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責任編輯︰王明芳

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