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【破毒強人x香港小姐】郭柏妍喝人夠狠獲封黑面女神　網民：唔介意可以郁手打我

娛樂 18:55 2023/08/12

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

TVB劇集《破毒強人》在熱播，口碑不俗，當中何廣沛所演的啞吧外賣員「安樂」演出獲好評，飾演其兒時好友wing的郭柏妍亦同樣受注目。

昨晚（8月11日）播出的《破毒強人》，劇情提及安樂（何廣沛飾）揸電單車接Wing（郭栢妍飾）放工，身穿迷你裙的郭柏妍打側坐於電單車上，大晒美腿，十分吸睛。

【破毒強人】郭柏妍與「手語」何廣沛合唱《明年今日》　被封封新一代「君好+初哥哥」

《破毒強人》兩位男女配角的演出獲好評。（劇照）

網民：鬧我啦郭柏妍

其後劇情講述二人跟文華（陳豪飾）和安樂的妹妹一起吃火鍋，期間安樂一臉不悅，郭栢妍所演的wing見狀即黑起面喝他：「攞起筷子。」

女神黑面鬧人，觀眾既然十分受落，看來郭柏妍的觀眾緣不俗，當中有網民留言「鬧我啦郭柏妍」、「想畀佢喝，唔介意可以郁手打我」、「芊芊命令人個樣」，看來郭柏妍大有機會取代胡定欣成為新一代「黑面女神」。

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獲無綫力捧

現年25歲的郭柏妍為新一代力捧小花，2020年奪得港姐季軍入行，參選時憑甜美樣子被封為「港版周子瑜」已成傳媒焦點。

卸任後其工作量不斷，一劇接一劇的郭柏妍，去年她於台慶劇《下流上車族》演「車芊芊」一角而人氣直線急升，成功入屋，此角戲份甚重，足證TVB力捧她上位。

2020年，郭柏妍參選港姐奪下季軍。（取自instagram）

奪「飛躍進步女藝員」獎

除《下流上車族》 外，她在《青春不要臉》﹑《雙生陌生人》及《白色強人II》也深受觀眾注目。

今年初，郭柏妍更在《萬千星輝頒獎典禮2022》於大熱姿態下奪得「飛躍進步女藝員」獎項，入行3年火速上位。

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當選後繼續進修

戲外的郭柏妍是一名學覇，中學畢業後，她入讀了香港高等教育科技學院食品安全學科，後來更在香港大學進修食物安全管理碩士課程，即使在入行後，依然未有放棄學業，一邊工作一邊讀書，終在去年順利畢業，成為學霸港姐！

讀書叻之外，郭柏妍更是文武雙全，中學時期參加多項學界游水運動，多次打入8強，亦是步操樂團團員，更曾參加過朗誦比賽奪得不錯的成績。

郭柏妍扭有港大碩士學位。

性格宅女成A0

至於感情方面，郭柏妍曾自稱為「A0」女生，沒有任何戀愛經驗的她自言入行前是「宅女」，中學時期都是戴上眼鏡，放學就馬上回家，雖然身邊都有人追求，但也認為並不是適合的對象，所以一直未有拍過拖。

不過，去年《下流上車族》播畢後，她跟同劇演員丁子朗爆出緋聞，雖然多次「洩蜜」，惟二人沒有承認戀情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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