《三聖邨的Little Mermaid》開鑼　梁祖堯為做資料搜集拉隊食海鮮

▲ 《三聖邨的Little Mermaid》

風車草劇團一連21場的《三聖邨的Little Mermaid》音樂劇場於昨晚（8月11日）正式開鑼，劇團中的3位主腦：梁祖堯、湯駿業及邵美君，以及有份演出的韋羅莎、胡麗英及徐天佑，在昨日最後總綵排前與傳媒友好會面，分享了這次參與演出的心情。



梁祖堯與邵美君以老人妝示人，他們在劇中飾演一對賣魚的恩愛夫婦，在影相擺甫士時也大曬恩愛，阿祖透露二人的化妝未算太難搞。

他說：「你見我肚凸凸，咪以為係特技化妝，係真嘢嚟！今次演老人家，要有啲肉地，終於唔使開Show前瘋狂減肥。劇場化妝唔同一般電影、電視劇特技化妝，所以個零鐘就化好。」

天佑：冇得講嘢好頭痛

同樣飾演一對情侶的還有湯駿業及胡麗英，AhDee指二人的演出是挑戰舞台劇的底線，而胡麗英今次扮演貴婦，她笑言：「過去成日都演性工作者，今次可以著得靚靚出嚟，要多謝阿祖！」至於扮演婦科醫生的韋羅莎，在劇中亦與AhDee及胡麗英有著千絲萬縷的關係，但她卻要大賣關子。

天佑穿上一身賣魚佬的服飾，過去都有演過舞台劇的他，今次不用說對白，難度同樣高，天佑說：「冇得講嘢都好頭痛，因為要做出嚟，都幾得意，可以嘗試唔同嘅肢體語言，然後發現講唔到嘢真係好難，難過講到對白，所以都係一個好大嘗試。」

食海鮮攞靈感



對於今次以三聖邨同埋美人魚作為故事主題，有份編劇的阿祖道：「今次揀三聖邨呢個地方作為故事發生嘅據點，係因為香港出名食海鮮嘅地方，大家可能諗起西貢、鯉魚門呢啲地方。」

他續指：「但AhDee喺屯門長大，佢提議咗三聖邨，所以我哋為咗做資料搜集，都拉隊入咗去食咗幾次海鮮。至於今次終於將美人魚呢個瘋狂想法擺喺舞台上面，當中面對極大困難，但好有滿足感。」

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