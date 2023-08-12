【公屋輪候】港男為6旬外母申請公屋　首派天水圍130呎一人單位嫌細拒住

▲ 港男為6旬外母申請公屋，首派天水圍130呎一人單位嫌細。

房署早前公布，公屋一般申請人平均輪候時間為5.5年，想上樓有排等。日前有港男於網上討論區分享，他為6旬外母申請公屋，近日獲首派天水圍一人單位，他卻嫌單位太細，入到廚廁卻難轉身，決定拒住等再派。

該名港男於「公屋討論區」發帖表示，年過60歲的外母申請公屋4年，首派天水圍天恩邨一個130呎單位，月租$716。他陪外母到單位實地看看，覺得天恩邨附近生活配套設施齊全，可是單位卻有缺點︰

一人房子實在是太小，廁所胖一點都進不到，廚房也放不進洗衣機和冰箱……怎樣住下去了？

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他指「入到去廚廁，是真的難以轉身」，最終他們都沒有接受單位。他指因這是中轉屋，即使拒絕了也不會當成一次機會，可以再等下次。他明言「希望下次有更合理一點的房子」、「如果是大一點的則180呎，我相信都夠一位長者的生活」、「200呎都好滿足」。

網民︰一個人想派幾大

不少網民不解他們為何放棄單位，表示「其實一個人想派幾大？」、「一人係咁上下」、「有百三呎都嫌細，租金仲係咁平」、「我都係一人申請，如果係我，我會要！我等咗12年喇」、「4人單位除開每人平均都無130呎呀，咁都拒絕，之後一定後悔」。有網民認為獲派地段不俗，「天水圍好住」、「天恩好住，對面又有大型商場，交通都方便」。

不過，也有網民認同單位太細不宜居，留言「天恩好細，廚廁相連，好彩嘅派第二條邨單人都有百五呎」、「係中轉屋，所以係極細」。另有網民分享︰

我個仔兩個人都係派200呎，仲要係舊區……排咗9年幾先有。

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責任編輯︰王明芳