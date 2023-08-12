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【香港小姐】黃嘉雯穿玫瑰紅晚裝出海　Carmaney高貴性感：Like a rose【多圖】

娛樂 19:39 2023/08/12

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）早前被爆與上富二代Jordan拍拖，不過Carmaney低調處理戀情，一直沒有認愛。而有愛情滋潤的女人特別靚，黃嘉雯容光煥發，而且身材愈來愈fit，而且更不時影靚相益粉絲。

早前在個人IG上載以粉紅色低胸短裙扮Barbie的相片，大騷長腿。在昨晚（8月11日），Carmaney又上載另一批新靚相，今次她坐遊艇出海，身穿玫瑰紅晚裝的她手持玫瑰，騷玉背及美腿，性感高貴。她寫道：

Like a rose, embrace both your strength and softness. 🌹
·
·
·
Thank you my team for making this art piece with me before the storm⛵️⛈️

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保持運動習慣

Carmaney身材超fit，不過原來她不太戒口，Carmaney曾接受TOPick專訪表示會吃掉一碟梅菜扣肉飯，她解釋稱：「戒口減肥快，但不健康，反而做運動就最好。我一周做兩、三日gym，個半鐘，最好當然是一周五天都做運動，周六、日就可以休息，食甚麼都得。」

而她通常做舉重、肌肉訓練，如果要減脂就要做跑步機及行樓梯機。至於女士又愛又恨的甜品，Carmaney也會食。「我的飲食原則是不好食就不食，無謂浪費quota，我太鍾意食嘢了。」

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另外，平時她飲水果茶走甜、咖啡減甜；同時少食煎炸，也不會主動買零食吃。

如果遇上出席大show如台慶要穿晚裝，就更會節制一下：「我會一日食一餐，無飯麵，可以吃肉。小食多餐，如燒賣、魚蛋、生果，不讓自己餓住。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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