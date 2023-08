【香港小姐】黃嘉雯穿玫瑰紅晚裝出海　Carmaney高貴性感：Like a rose【多圖】

2019年港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)早前被爆與上富二代Jordan拍拖,不過Carmaney低調處理戀情,一直沒有認愛。而有愛情滋潤的女人特別靚,黃嘉雯容光煥發,而且身材愈來愈fit,而且更不時影靚相益粉絲。

早前在個人IG上載以粉紅色低胸短裙扮Barbie的相片,大騷長腿。在昨晚(8月11日),Carmaney又上載另一批新靚相,今次她坐遊艇出海,身穿玫瑰紅晚裝的她手持玫瑰,騷玉背及美腿,性感高貴。她寫道:

Like a rose, embrace both your strength and softness. 🌹

·

·

·

Thank you my team for making this art piece with me before the storm⛵️⛈️