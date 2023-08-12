【濫收車資】林世雄斥「害群之馬」令的士同業蒙羞　冀引入的士司機違例記分制

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

近日時有報道指的士業界存在濫收車資的問題。運輸及物流局局長林世雄今日（12日）就的士服務回應表示，這些「害群之馬」不但令的士同業蒙羞，亦敗壞了香港在旅客心目中的形象，形容他們因為一己私利，損害全港市民的利益。

為回應市民大眾的關注，加上的士業界都希望提升的士的服務和形象，林世雄指政府早前已提出一系列提升個人化點對點交通服務的建議措施，包括引入的士車隊制度、嚴懲違法的士司機、針對違法司機的扣分制（即的士司機違例記分制度）等。當局在7月已提出相關建議，同時亦提高利用汽車作非法出租或取酬載客這些違法行為的罰則。

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包含相關建議的條例草案已於7月中在立法會進行首讀和二讀，相關法案委員會已於8月1日進行會議，第二次會議將於9月初進行。林世雄稱，政府會全力配合法案委員會的工作，希望能夠早日實施新措施，以提升的士服務質素和令的士服務得以更健康發展。

至於向旅客宣傳方面，林世雄指政府亦會加強在景點，例如蘭桂坊和纜車站等，提醒旅客要留意的士的收費準則，有需要時可以保留收費單據，以便相關部門跟進。

他強調，政府一直致力打擊的士濫收車費和拒載等不法行為，害群之馬的的士司機切勿再以身試法。

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記者：黃穎津