【無良媽媽】大學生做兼職賺生活費　母管戶口私吞積蓄被迫借錢度日

▲ 大學生做兼職賺生活費，媽媽為他保管戶口卻私吞積蓄。（iStock圖片）

父母都會為子女著想，甚至事事以孩子為先，可是凡事總有例外。近日台灣一名大學在社交平台透露，他做兼職賺生活費，而媽媽為他管理銀行戶口，最終卻私吞他的積蓄，大學生被迫借錢度日。

該名大學於網上討論區「匿名公社」，以「我媽要我告她」為題發帖。他就讀大學二年級，父母為他支付學費，他則靠打工賺取生活費。他指提款卡在自己身上，存摺印章卻由媽媽保管，結果出事了。他寫道︰

媽沒問過我就把我戶頭的錢領光，她說她要用，不爽叫我告她。

由於用作生活費的積蓄被媽媽取走了，爸爸也不會匯錢給他，「因為他的錢也是給我媽管」。他在月初已沒錢吃飯，媽媽只叫他向同學借錢度日。他又透露媽媽被阿姨拉去做直銷，現在將他的錢拿去做直銷。

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網民批媽媽太過分

網民都一面批評這位媽媽太過分，留言「媽媽向錢衝」、「我是當父母的人，都覺得這樣做真是太過份了」、「斷絕關係」、「建議提告，不要讓親情勒索」。

不少人建議他另開銀行戶口，存摺印章自己保管，免被媽媽掌控財政。有網民表示，「要徹底解決只能作廢存摺，印鑑換新的重新開戶」、「換一個他們不知道的帳戶，好好保管自己的辛苦錢」、「以後薪水自己保管不要讓你媽找到」、「大學了要自己變通」。

其中一位網民分享類似的經歷，從小媽媽就說幫他和兄弟姊妹保管存摺，幫忙投資理財，到高中時才知道她一直借錢給娘家，戶口所剩無幾。後來他與兄弟姊妹都自己開新的戶口，沒讓媽媽知道，媽媽也不敢以他們年紀小為由要求保管存摺，畢竟他們已經上高中、大學。

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責任編輯︰王明芳