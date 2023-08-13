【新聞之花】TVB財經主播宣布離巢　孫雪祺內外兼備深得民心【多圖】

▲ TVB財經主播孫雪祺宣布離巢。

TVB又有主播離巢！財經主播孫雪祺宣布離開效力了5年的TVB，並於主播桌位置留影。

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孫雪祺離巢TVB

孫雪祺於IG分享與同事們的合照，並寫道：

Bye, TVB 2018天 從國際新聞編輯/主播，天氣主持，再成為財經記者/主播/主持，感謝公司，感謝同事，感謝嘉賓，當然更感謝每一個觀眾和followers 雖然不是新聞系畢業，雖然稱不上是個標緻的靚女，但慶幸自己的努力和實力也曾被看到 日子還有很長，一定會繼續陪伴大家❤️ 山海自有歸期，風雨自有相逢，未來再會 #Farewell #Bye #TVB #Finance #Anchor #Reporter #Host

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孫雪祺學歷高

孫雪祺畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士，畢業前的她曾於2012年至2013年擔任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。

2018年，她正式加入TVB成為財經記者，先後主持《普通話新聞報道》、《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》及《財經演義》等節目。

最新影片推介：

除了是財經組記者暨主播外，她亦會兼任天氣主播。

擁有驕人上圍及長腿的孫雪祺不時於IG大派福利，成功俘虜網民的心。

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