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【新聞之花】TVB財經主播宣布離巢　孫雪祺內外兼備深得民心【多圖】

娛樂 11:16 2023/08/13

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

TVB財經主播孫雪祺宣布離巢。

TVB又有主播離巢！財經主播孫雪祺宣布離開效力了5年的TVB，並於主播桌位置留影。

【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播

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孫雪祺離巢TVB

孫雪祺於IG分享與同事們的合照，並寫道：

Bye, TVB

2018天

從國際新聞編輯/主播，天氣主持，再成為財經記者/主播/主持，感謝公司，感謝同事，感謝嘉賓，當然更感謝每一個觀眾和followers

雖然不是新聞系畢業，雖然稱不上是個標緻的靚女，但慶幸自己的努力和實力也曾被看到

日子還有很長，一定會繼續陪伴大家❤️

山海自有歸期，風雨自有相逢，未來再會

#Farewell #Bye #TVB #Finance #Anchor #Reporter #Host

【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家

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孫雪祺學歷高

孫雪祺畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士，畢業前的她曾於2012年至2013年擔任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。

2018年，她正式加入TVB成為財經記者，先後主持《普通話新聞報道》、《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》及《財經演義》等節目。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】劉翁囝囝改名李小龍盼做真漢子　99分好爸爸每日陪玩伏匿匿

除了是財經組記者暨主播外，她亦會兼任天氣主播。

擁有驕人上圍及長腿的孫雪祺不時於IG大派福利，成功俘虜網民的心。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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