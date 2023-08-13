【惡劣天氣】黃色暴雨警告信號現正生效　強陣風襲港青洲錄每小時70公里

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本港今（13日）天氣急速轉差，香港天文台在上午8時40分及10時05分分別發出雷暴警告及黃色暴雨警告信號，預料香港間中有狂風雷暴，及表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，並受到強陣風吹襲，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

天文台指出，一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。在過去一小時，本港多處錄得大雨，青衣、東區、大嶼山等錄得30至40毫米雨量。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，呼籲可能受大雨及水浸影響的市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，呼籲市民遠離河道。

▲ （天文台圖片）

在上午10時，颱風蘭恩集結在大阪之東南約630公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向日本本州。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，日間雨勢頗大。吹和緩西南風，風勢間中清勁。

天文台預料，強陣風繼續吹襲香港，同時呼籲市民如身處室外，儘快到安全地方躲避。 在上午10時05分左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

展望，明日仍然有幾陣驟雨及雷暴。星期二天色較為明朗。本周中後期天氣漸轉不穩定。

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責任編輯：陳麗娜