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【Twins成員】驚傳阿Sa與富三代男友分手　曾帶石恆聰見Sa爸蔡卓妍被指終死心

娛樂 11:37 2023/08/13

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驚傳阿Sa（蔡卓妍）與富三代男友石恆聰分手。

現年40歲的蔡卓妍（阿Sa）與百億麻將館太子爺男友石恆聰，自2017年4月拍拖至今6年多，阿Sa過往亦不時帶男友出席不同場合甚至見家長，彼此已成功融入互相家中。

據悉二人感情穩定，早已展開半同居生活，可是今日（8月13日）卻有報道指阿Sa）與富三代男友石恆聰分手。其實過往阿Sa放假便與石恆聰拍拖旅遊，但近月阿Sa突放長假卻是與家人朋友不停旅遊，卻不見男友同行，兩人分手早有跡可尋。

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C小姐出現

有指因為阿Sa近年專注內地發展，令她與石恆聰聚少離多，雖然阿Sa曾透露男友有北上探班，但始終面見減少影響感情。其實，早在前年已一度傳二人分手，而當時阿Sa回應：「無中生有」作出否認。

可是，今次有指，二人在月前正式分手，報道指拍拖後，男方喜愛夜蒲的性格不改，而且又會不避忌地與女性朋友私底下約會，甚至他有時趁阿Sa出埠時「玩失蹤」，更與圈中一位C小姐特別「行得埋」。

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阿Sa終覺醒

有指阿Sa知道男友與C小姐時有來往，但阿Sa自知年紀不少難再找合適的對象，而且真的想與石恆聰組織家庭，由此對男友花弗只好「隻眼開、隻一閉」。

但是阿Sa她最近得知男方與C小姐關係愈來愈親密，於是醒覺再下去沒有結果，於是慧劍斬情絲忍痛提出分手。有指石恆聰曾試過箍煲，可是阿Sa已死心，為這段情由此玩完。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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