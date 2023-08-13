【爭產風波】奶奶想公屋換居屋要老公出錢供樓 人妻憂叔仔姑仔日後爭產

▲ 有人妻指奶奶想公屋換居屋住好啲，但叔仔姑仔唔俾錢，只有老公出錢供樓，她擔心日後三兄妹會為層樓爭產而反目。

兄弟姊妹為爭產反目，例子多的事！有人妻近日在網上發文，指奶奶想以綠表申請買居屋與外傭同住，叔仔同姑仔拒出錢，所以要求老公供樓，業權由奶奶持有。人妻憂奶奶百年歸老後，難取回單位業權，又會與老公的弟妹因爭產反目，「佢細佬妹唔想出錢，但奶奶又想換大啲，我怕人是會變，日後爭產就煩！」

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這名人妻日前在親子王國討論區以「老公出錢幫奶奶買居屋」為題發帖，表示現時坐輪椅的奶奶與外傭居於公屋，近日奶奶提出想以綠表資格申請居屋單位，要求老公出錢供樓，業權屬於奶奶持有，

如日後奶奶死後，請問有什麼方法保障屋間日後可順利取回？老公有細佬細妹，怕日後有爭拗。

貼文掀起熱議，許多人提議人妻可預先請奶奶立平安紙(遺囑)，「咁奶奶意願係唔係俾間屋你老公？係就同所有人講清楚，立平安紙」、「照計，你老公出錢有晒轉數文件，都係證據證明，當然有埋平安紙最穩陣。」、「要攪清楚細佬妹係咪放棄唔想供先好，唔係變相你老公侵吞咗奶奶份綠表」、「咁你要先得你老公細佬妹嗰嘅同意，否則你就係用咗奶奶嘅公屋嘅利益，用咗奶奶個名變成令自己升值嘅產業，就算細佬妹無份供樓，你都係攞咗着數。」

樓主回覆網民，強調係老公的弟妹唔想出錢，但奶奶又想換大啲，所以老公唯有幫忙出錢，

細佬妹知道呢件事，我怕人是會變的，日後爭產就煩！

不過有網民就提醒樓主，平安紙的問題是可以立完再立，「平安紙都唔可靠，唔知幾時又可以多張話係最新出嚟可能你老公都唔知」、「幾多有錢佬，立晒遺囑，後人咪又打官司搶」！

質疑發「升值財」

另外也有網民質疑樓主想用公屋換居屋發「升值財」，人妻解釋換樓係奶奶要求，而且都係搬同一區舊樓，「又唔係搬去啟德，怎會有可能升值，奶奶宜家坐輪椅，我老公盡能力改變她居住環境，在我立場，當然唔想有這件事。」，她也不贊成買居屋，惟反對不果，老公只是「好淡定話唔會爭」。她又曾提議奶奶搬來和他們同住，惟老人家「想換樓住好啲」，知道老公在銀行有做定期存款，游說幾年才令老公心軟答應。

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責任編輯︰王明芳