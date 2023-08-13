【愛情至上】戀情遇阻堅持嫁大學男友 富商女兒為愛棄23億繼承權

麵包與愛情，不少人會選擇麵包，而馬來西亞女子Angeline卻甘願放棄3億美元（約23億港元）的繼承權，毅然選擇嫁給大學男同學，震驚不少網民。

《印度時報》近日再度報道該段愛情，據《印度時報》及《馬來西亞東方日報》等媒體報道，Angeline是馬來西亞商業大亨邱繼平（Khoo Kay Peng）與前馬來西亞小姐冠軍蔡秀萍（Pauline Chai）的女兒，在就讀牛津大學時期與男同學Jediah Francis相識且相戀。

但他們在與各自的家人表明戀情後，遭到巨大的阻攔。Angeline的 父親邱繼平無法接受雙方在經濟背景上的差距，因此對女兒下最後通牒，若不與男友斷絕關係，就要女兒放棄繼承權。Angeline最終選擇愛情，與父親劃清界線。

安吉琳與男友Jediah Francis於2008年結婚，展開了他們新的幸福旅程。報道指，邱家無人出席婚禮送上祝福，Angeline與丈夫遠離家族，以對彼此堅定不移的承諾為基礎，制定了一條獨立的道路。

而在父母離婚訴訟期間，她堅定站在母親身旁。Angeline早前接受外媒訪問時坦言，本身不清楚父親財產，直到父母離婚上法庭才知道父親身家。

印媒形容，Angeline將愛情置於富裕之上的大膽選擇，重新點燃了無數人對愛情的信仰之火。

責任編輯：王明芳