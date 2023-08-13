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【不可能任務】港姐冠軍林鈺洧揼釘獲阿Sir大讚　Denice認有天賦：可以轉行

娛樂 12:46 2023/08/13

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（左起）林鈺洧、梁允瑜、徐榮、鄭衍峰、孔德賢。

TVB節目《不可能任務》第2季在今晚（8月13日）一集是「建築工程實習體驗」篇的最終回，徐榮、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢（Danny）、林鈺洧（Denice）以及梁允瑜（Chloe）接受完釘板、紮鐵和落石屎訓練後，集正式落手合力搭建一條可供小型貨車駛過的橋樑。

5人首先由釘板做起，當中Denice左右手開弓揼釘獲阿Sir大讚犀利，之後的紮鐵環節，Denice再度被阿Sir讚做得最好，身為港姐冠軍的Denice喜上眉梢說：「我覺得自己好有天分，阿Sir都讚我叻，其實我可以轉行！」相當搞笑。

【不可能任務】學釘板紮鐵落石屎起橋　港姐冠軍林鈺洧流血收場

終於搭建好條橋，大家齊齊拆板見證成果。

鄭衍峰大讚兩位女將

至於落石屎環節，不可能小隊集體嗌辛苦，Danny直言：「落石屎係最難，技巧性好重。」Chloe則說：「我啲汗由頭流到塊面，再直落流到腳趾都係汗。」

Leonard大讚兩位女士犀利：「佢哋唔care自己個樣，雖然好攰但都keep住去做，佢哋唔單止美貌與智慧並重，就連力量同堅毅都有。」繼上集的智能安全帽後，今集不可能小隊再獲配備智能手錶，該手錶可以實時監測配戴者心跳狀況，一旦發現異常便可以即時安排休息。

Denice自認有建築天分，笑言可以轉行。

林鈺洧驚到瘋狂尖叫

不可能小隊幾經辛苦最終成功搭建出一條小橋，在正式進行讓小型貨車駛過的終極任務前，製作組臨時再加碼增加15箱水的負重，並要求3位隊員一同坐在車上，令任務難度加強不少。

最終Denice、Chloe和徐榮被選中坐在車上，Leonard和Danny則負責做指揮員，在正式上橋時Denice已驚到瘋狂尖叫，豈料他們之後遇上重大危機，負責指揮的Leonard突然大嗌：「褪後、褪後。」隨即引起一陣恐慌，究竟發生甚麼事？要睇今晚《不可能任》先知。

Denice嗌到拆天。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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